WiFi राउटर की रंग-बिरंगी लाइटें क्या बताती हैं? 99% लोगों को नहीं पता इसका सही मतलब

WiFi राउटर की रंग-बिरंगी लाइटें क्या बताती हैं? 99% लोगों को नहीं पता इसका सही मतलब

WiFi Router: आजकल हर घर में इंटरनेट एक अनिवार्य सुविधा बन चुका है. घर की इंटरनेट स्पीड और कनेक्शन की सेहत का सबसे पहला संकेत अक्सर हमारे WiFi राउटर की रंग-बिरंगी लाइट्स होती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

WiFi Router: आजकल हर घर में इंटरनेट एक अनिवार्य सुविधा बन चुका है. घर की इंटरनेट स्पीड और कनेक्शन की सेहत का सबसे पहला संकेत अक्सर हमारे WiFi राउटर की रंग-बिरंगी लाइट्स होती हैं. लेकिन अधिकांश लोग इन लाइट्स को महज सजावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जबकि ये लाइट्स आपके इंटरनेट की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं.

लाल, हरा, नीला और सफेद

WiFi राउटर पर अलग-अलग रंग की लाइट्स होती हैं और हर रंग का मतलब अलग होता है. सबसे सामान्य रंगों में हरा, नीला, लाल, और कभी-कभी सफेद या पीला शामिल हैं.

हरा: हरी लाइट का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सामान्य और स्थिर है. यह लाइट लगातार जल रही हो तो समझ लीजिए कि आपका राउटर और इंटरनेट बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है.

नीला: नीली लाइट आमतौर पर हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर या 5GHz कनेक्शन को दर्शाती है. यदि यह लाइट झपकती है तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पर डेटा सक्रिय रूप से भेजा या प्राप्त किया जा रहा है.

लाल: लाल लाइट एक चेतावनी है. यह अक्सर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या, नेटवर्क डाउन या राउटर में तकनीकी खराबी को दर्शाती है. यदि यह लाइट लगातार जल रही है तो आपको अपने ISP (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर) से संपर्क करना चाहिए.

सफेद/पीला: कुछ राउटर में ये रंग वाईफाई सेटअप या नए डिवाइस कनेक्शन की स्थिति दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं.

लाइट्स का इंटरनेट स्पीड से संबंध

कई लोग सोचते हैं कि राउटर की लाइट केवल शोभा बढ़ाती है, लेकिन सच यह है कि इनका सीधे इंटरनेट स्पीड से कनेक्शन है. उदाहरण के लिए, यदि 5GHz नेटवर्क वाली नीली लाइट लगातार झपक रही है तो इसका मतलब है कि तेज स्पीड वाला डेटा ट्रांसफर हो रहा है. वहीं, यदि इंटरनेट अचानक धीमा हो जाए और लाइट लाल या बहुत धीमी हो जाए, तो यह स्पीड या कनेक्शन समस्या का संकेत है.

लाइट्स से समस्या पहचानना आसान

राउटर की लाइट्स को देखकर आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि कहीं नेटवर्क में कोई दिक्कत तो नहीं है. उदाहरण के लिए, यदि आपका वीडियो स्ट्रीमिंग अटक रहा है और राउटर की लाल लाइट जल रही है, तो समस्या राउटर या इंटरनेट कनेक्शन में है, न कि सिर्फ आपके डिवाइस में. इससे समय रहते समाधान करना आसान हो जाता है.

ध्यान रखने वाली बातें

राउटर की लाइट्स पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह न केवल कनेक्शन की स्थिति बताती हैं बल्कि आपके इंटरनेट का स्वास्थ्य भी दिखाती हैं. समय-समय पर राउटर को रिस्टार्ट करना और उसके सिग्नल और सेटिंग्स को जांचना इंटरनेट की बेहतर स्पीड के लिए महत्वपूर्ण होता है.

Published at : 26 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
Source: IOCL

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

