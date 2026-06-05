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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2026 में इंस्टाग्राम रील्स पर क्या देख रहे हैं भारतीय? रिपोर्ट में सामने आए बड़े ट्रेंड

2026 में इंस्टाग्राम रील्स पर क्या देख रहे हैं भारतीय? रिपोर्ट में सामने आए बड़े ट्रेंड

Instagram Reels Trends in 2026: रिपोर्ट के मुताबिक, ब्यूटी, मेकअप, फैशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स से जुड़े वीडियो भारतीय दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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  • मेटा अध्ययन: रील्स पर फैशन, ब्यूटी कंटेंट सर्वाधिक लोकप्रिय।
  • रील्स नए ब्रांड, उत्पादों की खोज व खरीद को प्रभावित करती है।
  • जेन Z और ग्रामीण दर्शक रील्स से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।
  • यह प्लेटफार्म क्रिएटर्स को 60% अधिक जुड़ाव प्रदान करता है।

Instagram Reels Trends in 2026: भारत में शॉर्ट वीडियो कंटेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और अब यह लोगों की रोजमर्रा की डिजिटल आदतों का अहम हिस्सा बन चुका है. इसी बीच Meta द्वारा प्रायोजित एक नई स्टडी ने खुलासा किया है कि 2026 में भारतीय यूजर्स इंस्टाग्राम रील्स पर किस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं. यह अध्ययन रिसर्च एजेंसी IPSOS ने किया जिसमें देश के 23 शहरों और ग्रामीण इलाकों के 4,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया.

ब्यूटी और फैशन कंटेंट बना सबसे बड़ा आकर्षण

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्यूटी, मेकअप, फैशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स से जुड़े वीडियो भारतीय दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. सर्वे में शामिल 52 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे इस तरह के कंटेंट के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं. इसके बाद लाइफस्टाइल और फिटनेस से जुड़े वीडियो दूसरे स्थान पर रहे जिन्हें 42 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया. वहीं कॉमेडी कंटेंट को 39 प्रतिशत, खेल से जुड़े वीडियो को 38 प्रतिशत और ट्रैवल कंटेंट को 37 प्रतिशत लोगों ने देखा और पसंद किया.

क्रिएटर्स के लिए रील्स बना सबसे प्रभावशाली प्लेटफॉर्म

अध्ययन में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम रील्स अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की तुलना में कंटेंट क्रिएटर्स को लगभग 60 प्रतिशत अधिक एंगेजमेंट प्रदान करता है. इसका मतलब है कि दर्शक न केवल वीडियो देखते हैं बल्कि लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए भी अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं.

खरीदारी के फैसलों पर भी पड़ रहा है असर

रिपोर्ट के अनुसार, रील्स अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है बल्कि यह लोगों के खरीदारी संबंधी निर्णयों को भी प्रभावित कर रहा है. अध्ययन में पाया गया कि 81 प्रतिशत लोगों को नए प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की पहली जानकारी रील्स के जरिए मिलती है.

66 प्रतिशत उपभोक्ता किसी ब्रांड पर विचार करने से पहले रील्स पर उससे जुड़ा कंटेंट देखते हैं. 47 प्रतिशत खरीदारी के अंतिम निर्णयों पर भी रील्स का प्रभाव पड़ता है. यह आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट अब ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

Gen Z सबसे ज्यादा प्रभावित

युवा पीढ़ी, खासकर Gen Z, इस बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर उभरी गल जबहलो है. रिपोर्ट के मुताबिक 84 प्रतिशत Gen Z यूजर्स नए प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की खोज Meta के प्लेटफॉर्म्स के जरिए करते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, 89 प्रतिशत Gen Z यूजर्स रोजाना रील्स देखते या उनसे जुड़ते हैं. इससे साफ है कि युवा वर्ग के लिए रील्स सूचना, मनोरंजन और खरीदारी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बन चुका है.

ग्रामीण भारत भी तेजी से अपना रहा है रील्स

पहले माना जाता था कि वीडियो कंटेंट का विस्तार मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित है लेकिन नई रिपोर्ट कुछ अलग तस्वीर पेश करती है. सर्वे में शामिल 73 प्रतिशत ग्रामीण यूजर्स ने कहा कि उन्होंने नए ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी Meta प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्राप्त की.

इसके अलावा, रोजाना वीडियो देखने वाले यूजर्स की संख्या शहरी भारत में 98 प्रतिशत और ग्रामीण भारत में 94 प्रतिशत दर्ज की गई. यह अंतर बेहद कम है जो दर्शाता है कि अब ग्रामीण और शहरी दर्शक लगभग एक जैसा डिजिटल कंटेंट देख रहे हैं.

ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बढ़ा प्रभाव

रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल उद्योग का भी जिक्र किया गया है. अध्ययन के अनुसार, नई कारों और वाहन ब्रांड्स की खोज में Meta प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत तक पहुंच गई है. वहीं कार खरीदने के अंतिम निर्णयों में भी लगभग 50 प्रतिशत तक प्रभाव देखने को मिला.

भारत का वीडियो बूम अब पूरे देश में

Meta India के अधिकारियों का कहना है कि भारत में वीडियो कंटेंट का विस्तार अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है. Gen Z, महिलाओं और प्रीमियम उपभोक्ताओं समेत लगभग हर वर्ग में वीडियो देखने की आदत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में ब्रांड्स के लिए कंटेंट और कॉमर्स को साथ जोड़कर काम करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है.

रिपोर्ट की मुख्य बातें

ब्यूटी, मेकअप, फैशन और ट्रेंड्स सबसे लोकप्रिय रील्स कैटेगरी रहीं (52%). लाइफस्टाइल और फिटनेस कंटेंट को 42% लोगों ने पसंद किया. कॉमेडी (39%), स्पोर्ट्स (38%) और ट्रैवल (37%) भी टॉप कैटेगरी में शामिल रहे. 97% यूजर्स रोजाना Meta प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देखते हैं. शहरी क्षेत्रों में दैनिक वीडियो एंगेजमेंट 98% और ग्रामीण क्षेत्रों में 94% दर्ज किया गया.

89% Gen Z यूजर्स हर दिन रील्स से जुड़ते हैं. 84% Gen Z यूजर्स नए प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की खोज Meta प्लेटफॉर्म्स के जरिए करते हैं. रील्स अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की तुलना में लगभग 60% अधिक क्रिएटर एंगेजमेंट प्रदान करता है. 81% प्रोडक्ट डिस्कवरी, 66% ब्रांड कंसिडरेशन और 47% खरीदारी के फैसलों पर रील्स का प्रभाव देखा गया.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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