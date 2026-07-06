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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपानी में भीगे आईफोन को कितनी देर बाद चार्ज करना चाहिए? यह बात नहीं जानी तो हो जाएगा हजारों का नुकसान

पानी में भीगे आईफोन को कितनी देर बाद चार्ज करना चाहिए? यह बात नहीं जानी तो हो जाएगा हजारों का नुकसान

Wet iPhone Charging Tips: अगर आईफोन में पानी चला जाए तो इसे तुरंत चार्ज करने से बचना चाहिए. फोन से पानी सूखने के करीब 30 मिनट पर बाद इसे चार्जिंग पर लगाएं. चावलों में रखने से गीला आईफोन नहीं सूखेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 01:31 PM (IST)
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  • आईफोन पानी में भीगने पर विशेष चार्जिंग अलर्ट दिखाता है।
  • तुरंत केबल हटाकर, फोन को टैप कर पानी निकालें।
  • पानी ना सूखने पर 24 घंटे हवादार जगह पर रखें।
  • भीगे फोन को चावल में रखना हानिकारक हो सकता है।

Wet iPhone Charging Tips: भले ही आईफोन में कितने ही सेफ्टी फीचर्स क्यों न आते हो, भले ही कंपनी ने इसे वाटर रजिस्टेंस बना दिया हो, लेकिन पानी से इसकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है. पानी से दुश्मनी सिर्फ आईफोन की ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की है. आईफोन 12 लाइनअप के बाद से लॉन्च हुए सभी आईफोन को IP68 रेटिंग मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन पूरी तरह वाटरप्रूफ होते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आईफोन पानी में भीग जाए तो आपको क्या अलर्ट मिलेंगे और इसे कितनी देर बाद चार्जिंग पर लगाना चाहिए.

आईफोन में पानी जाने पर मिलते हैं दो अलर्ट

अगर आईफोन के अंदर पानी चला जाए तो यह दो तरह के अलर्ट देता है. पहला अलर्ट "Charging Not Available" का होता है. यह तब आता है, जब आईफोन लाइटनिंग केबल के साथ कनेक्टेड है और यह पानी को डिटेक्ट करता है. दूसरा अलर्ट "Liquid Detected in USB-C Connector" का होता है. यह तब आता है जब आईफोन USB-C पोर्ट में पानी डिटेक्ट करता है. अगर आपको आईफोन में ऐसी कोई वॉर्निंग दिखे तो इसे तुरंत केबल से हटा लें. साथ ही चार्जर और केबल को भी प्लग से हटा दें. ऐप्पल का कहना है कि गीले आईफोन को चार्ज करने से यह परमानेंट डैमेज हो सकता है. इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट और केबल के भी खराब होने का डर रहता है.

भीगे हुए आईफोन को कब करना चाहिए चार्ज?

अगर आपको लगता है कि आईफोन के अंदर पानी चला गया है तो इसे धीरे-धीरे अपने हाथ पर टैप करें ताकि पानी बाहर निकल सकें. इस दौरान आईफोन को सीधा रखना है और चार्जिंग पोर्ट की तरफ से इसे हाथ पर टैप करना है. पानी बाहर निकलने के बाद इसे आधे घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें और फिर चार्जर से कनेक्ट करके देखें. अगर आईफोन चार्ज हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है. वहीं अगर चार्जर से कनेक्ट करने के बाद फिर से वॉर्निंग मैसेज आए तो आईफोन को 24 घंटे तक हवादार और सुरक्षित जगह पर छोड़ दें. इसके बाद आईफोन को चार्ज किया जा सकता है.

क्या चावलों में रखने से सूख जाता है भीगा हुआ आईफोन?

कई लोग मानते हैं कि चावलों में रखने से भीगा हुआ फोन सूख जाता है. अगर आप इस बात को मानते हैं कि तो बता दें कि ऐसा नहीं होता. अगर आप गीले फोन को चावलों में रख देते हैं तो इसके खराब होने के चांस और बढ़ जाते हैं. चावलों में रखने से इसमें छोटे पार्टिकल अंदर जाकर फोन के बाकी कंपोनेंट को भी जाम कर सकते हैं. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 06 Jul 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
IPhone Tips And Tricks TECH NEWS
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