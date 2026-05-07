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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचावल में रखने से नहीं सूखेगा पानी में भीगा फोन, यह तरीका आएगा काम

चावल में रखने से नहीं सूखेगा पानी में भीगा फोन, यह तरीका आएगा काम

Phone Drying Tips: अगर आप भी किसी से सुनकर गीले फोन को सूखने के लिए चावलों में रख देते हैं तो इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. चावलों में रखने से फोन की नमी दूर नहीं होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 May 2026 11:45 AM (IST)
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  • गीले फोन को चावल में रखना एक भ्रम है।
  • चावल के कण फोन के पुर्जों को जाम कर सकते हैं।
  • हेयर ड्रायर या कॉटन स्वैब का इस्तेमाल न करें।
  • फोन को बंद कर, सुखाकर, अल्कोहल सॉल्यूशन से साफ करें।

Phone Drying Tips: आपने अकसर लोगों को कहते सुना होगा कि गीले फोन को चावलों में रखने से यह सूख जाता है. कहा जाता है कि चावल फोन के अंदर की नमी को सोख लेते हैं और इससे फोन खराब होने से बच जाता है. अगर आप इस बात को मानते हैं कि तो बता दें कि ऐसा नहीं होता. यह भ्रम है कि चावलों में रखने से फोन सूख जाता है. अगर आप गीले फोन को चावलों में रख देते हैं तो इसके खराब होने के चांस और बढ़ जाते हैं. चावलों में रखने से इसमें छोटे पार्टिकल अंदर जाकर फोन के बाकी कंपोनेंट को भी जाम कर सकते हैं. इसलिए गीले फोन को सूखाने के लिए चावलों की मदद नहीं लेनी चाहिए. 

इन चीजों से भी करें तौबा

कई लोग फोन के पानी में गिरने या फोन पर पानी गिरने की स्थिति में घबरा जाते हैं. फोन को खराब होने से बचाने के लिए वो सुनी-सुनाई, लेकिन अकसर गलत साबित होने वाले तरीके आजमाते हैं. कई लोग फोन से नमी गायब करने के लिए कॉटन स्वैब यूज करते हैं तो कई हेयर ड्रायर से भी इसे सूखाने की गलती कर बैठते हैं. इन सब तरीकों से फोन खराब हो सकता है. ऐप्पल ने खास तौर पर अपने सपोर्ट पेज पर यह जानकारी दी है कि फोन को सूखाने के लिए कॉटन स्वैब, चावल और हेयर ड्रायर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

फोन भीगने पर क्या करना चाहिए?

  • भीगने पर फोन को यूज न करें और स्विच ऑफ कर दें.
  • फोन को सूखे और सॉफ्ट कपड़े से साफ करें. 
  • फोन के कवर, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जैसी एक्सेसरीज को हटा दें. 
  • फोन को जोर-जोर से न हिलाएं और चार्जिंग पोर्ट को नीचे रखें ताकि पानी बाहर निकल सके.
  • फोन को पूरी तरह सूखने के लिए सुरक्षित जगह पर छोड़ दें.

फोन को सूखाने में काम आएगी ये चीज

फोन से पानी हटाने के लिए एल्कोहल-बेस्ड सॉल्यूशन कारगर रहता है. यह कंपोनेंट को क्लीन कर देता है और उन पर जंग लगने से भी रोकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 90% isopropyl alcohol solution का यूज कर जंग के कारण फोन को खराब होने बचाया जा सकता है. फोन की बैटरी को निकालकर टूथब्रश की मदद से इस सॉल्यूशन को यूज करें.मदरबोर्ड समेत दूसरे कंपोनेंट पर भी इसका यूज किया जा सकता है. इसके बाद फोन को पूरी तरह सूखने दें. 

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Published at : 07 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
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