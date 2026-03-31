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Android Users at Risk: भारत में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच Ministry of Home Affairs ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. सरकार ने Android God Mode नाम के एक खतरनाक मैलवेयर को लेकर एडवाइजरी जारी की है जो चुपचाप आपके फोन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है. यह खतरा इतना गंभीर माना जा रहा है कि आम यूजर्स को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है.

कैसे काम करता है यह खतरनाक मैलवेयर?

I4C, MHA has issued an advisory warning citizens about sophisticated Android malware known as “Android God Mode”, which misuses Accessibility permissions to gain unauthorized control over devices.



🔗 Read the complete advisory here: https://t.co/B4NBrDvGEG #AndroidMalware pic.twitter.com/CkgYYvgagV — CyberDost I4C (@Cyberdost) March 30, 2026

सरकारी एजेंसियों के मुताबिक, यह मैलवेयर सीधे फोन में घुसपैठ नहीं करता बल्कि नकली ऐप्स के जरिए यूजर्स को फंसाता है. ये फर्जी ऐप्स देखने में बिल्कुल असली लगते हैं और अक्सर बैंकिंग, सरकारी सेवाओं या कस्टमर सपोर्ट से जुड़े होते हैं. उदाहरण के तौर पर SBI YONO जैसे फेमश ऐप्स की नकल बनाकर यूजर्स को डाउनलोड करने के लिए उकसाया जाता है.

जैसे ही यूजर गलती से इन ऐप्स को इंस्टॉल करता है यह Accessibility परमिशन मांगते हैं. एक बार यह परमिशन मिल गई तो मैलवेयर फोन के लगभग हर हिस्से तक पहुंच बना लेता है. इसके बाद यह बिना किसी जानकारी के आपके मैसेज पढ़ सकता है, पासवर्ड चुरा सकता है और यहां तक कि बैंकिंग डिटेल्स तक एक्सेस कर सकता है.

क्यों है यह इतना खतरनाक?

इस मैलवेयर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है. यूजर को पता भी नहीं चलता और उसकी निजी जानकारी धीरे-धीरे हैकर्स तक पहुंच जाती है. यह न सिर्फ डेटा चोरी कर सकता है बल्कि आपके फोन को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है.

बचाव के लिए क्या करें?

इस खतरे से बचने के लिए Ministry of Home Affairs ने कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है. सबसे पहले, हमेशा ऐप्स को भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जैसे Google Play Store से ही डाउनलोड करें. किसी भी अनजान लिंक, WhatsApp मैसेज या APK फाइल के जरिए ऐप इंस्टॉल करने से बचें. इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध ऐप को Accessibility जैसी संवेदनशील परमिशन देने से पहले अच्छी तरह सोचें. अगर आपके फोन में कोई अजीब ऐप दिखाई दे तो उसे तुरंत हटाएं और उसकी परमिशन चेक करें.

साइबर फ्रॉड की शिकायत कैसे करें?

अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के किसी साइबर हमले का शिकार हुए हैं तो तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है. सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है. इसके अलावा आप Indian Cyber Crime Coordination Centre की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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