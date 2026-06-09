चुपके से क्या देख रहे हैं बच्चे? Apple का नया अपडेट देगा Parents को पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्स पर समय सीमा तय, स्मार्ट स्क्रीन टाइम डैशबोर्ड उपलब्ध।

Apple Update: तकनीक के बढ़ते प्रभाव के साथ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज हर माता-पिता की बड़ी चिंता बन गई है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Apple ने अपने Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 में कई नए पैरेंटल कंट्रोल और चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स पेश किए हैं. ये सुविधाएं आने वाले iPhone, iPad और Mac डिवाइसों में macOS 27, iPadOS 27 और iOS 27 के साथ उपलब्ध होंगी. कंपनी का कहना है कि इन टूल्स की मदद से माता-पिता बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी, ऐप इस्तेमाल और डिजिटल व्यवहार पर बेहतर कंट्रोल रख सकेंगे.

बच्चों के लिए अलग Child Account की सुविधा

Apple अब बच्चों के लिए डिवाइस सेटअप करते समय विशेष Child Account बनाने का विकल्प देगा. यह अकाउंट बच्चों की उम्र के अनुसार सुरक्षा उपायों को अपने आप लागू करेगा. इसके तहत वयस्क वेबसाइटों तक पहुंच सीमित रहेगी, बच्चों के लिए उपयुक्त कंटेंट की सिफारिशें मिलेंगी और App Store पर भी उम्र के अनुसार कंट्रोल लागू होगा.

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे केवल वही सामग्री देखें जो उनकी आयु के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हो.

कौन-से ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे बच्चे फैसला करेंगे माता-पिता

नए अपडेट के बाद माता-पिता यह तय कर सकेंगे कि बच्चे डिवाइस शुरू करने के बाद किन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. Apple कुछ जरूरी और सुरक्षित ऐप्स की सूची उपलब्ध कराएगा जिनमें से चयन किया जा सकेगा.

इसके अलावा, माता-पिता किसी भी नए ऐप को अपने स्तर पर मंजूरी देकर जोड़ सकते हैं. जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, उनके लिए अतिरिक्त ऐप्स की अनुमति भी दी जा सकेगी.

Ask to Browse फीचर क्या है?

Apple अपने पहले से मौजूद Ask to Buy सिस्टम का विस्तार कर रहा है. अभी यह सुविधा ऐप डाउनलोड और इन-ऐप खरीदारी के लिए माता-पिता की अनुमति मांगती है.

अब कंपनी Ask to Browse नाम का नया फीचर ला रही है. इसके तहत यदि कोई बच्चा Safari ब्राउजर में किसी नई वेबसाइट पर जाना चाहता है तो पहले माता-पिता की मंजूरी जरूरी होगी. इससे बच्चों को अनजान या जोखिमभरी वेबसाइटों तक पहुंचने से रोका जा सकेगा.

नए संपर्क जोड़ने से पहले भी मिलेगी अनुमति

Apple ने बच्चों की ऑनलाइन बातचीत को सुरक्षित बनाने के लिए संपर्क प्रबंधन में भी बदलाव किए हैं. अब बच्चे किसी नए व्यक्ति से Phone, FaceTime या Messages के जरिए संपर्क करने से पहले माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त करेंगे.

इस सुविधा से अभिभावकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि उनके बच्चे किन लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं.

आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट पर सख्त निगरानी

कंपनी ने अपने Communication Safety फीचर को और मजबूत बनाया है. इसके तहत साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में नग्नता से जुड़े कंटेंट अपने आप धुंधली (Blur) कर दी जाएगी.

इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक हिंसक, खून-खराबे वाले या परेशान करने वाले दृश्य भी सिस्टम द्वारा पहचानकर ब्लॉक किए जाएंगे. इससे बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले कंटेंट से बचाने में मदद मिलेगी.

ऐप्स के लिए समय सीमा तय कर सकेंगे अभिभावक

Apple ने Time Allowances नाम का नया विकल्प भी पेश किया है. इसकी मदद से माता-पिता गेमिंग, सोशल मीडिया और मनोरंजन जैसी अलग-अलग ऐप श्रेणियों के लिए इस्तेमाल की समय सीमा निर्धारित कर सकेंगे.

वे दिन के अलग-अलग समय के अनुसार शेड्यूल भी बना सकेंगे. उदाहरण के लिए, पढ़ाई के दौरान या स्कूल के समय कुछ ऐप्स को पूरी तरह बंद रखा जा सकता है जबकि अन्य समय पर उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है.

Screen Time डैशबोर्ड हुआ और ज्यादा स्मार्ट

Apple ने अपने Screen Time फीचर को भी नया रूप दिया है. अब माता-पिता को बच्चों के डिवाइस इस्तेमाल का अधिक स्पष्ट और विस्तृत विवरण मिलेगा. इसी डैशबोर्ड से वे ऐप्स, वेबसाइटों और अन्य डिजिटल एक्टिविटी से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकेंगे. इससे सभी कंट्रोल एक ही जगह से आसानी से प्रबंधित किए जा सकेंगे.

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर Apple का बड़ा फोकस

Apple ने पैरेंटल कंट्रोल और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए एक अलग वेबसाइट भी शुरू की है जहां अभिभावकों को उपयोगी संसाधन और मार्गदर्शन मिलेगा. कंपनी का मानना है कि तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में बच्चों को प्राइवेसी संबंधी खतरों और अनुचित सामग्री से बचाना बेहद जरूरी है.

नए फीचर्स यह दिखाते हैं कि टेक कंपनियां अब केवल डिवाइस बनाने तक सीमित नहीं हैं बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं.

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