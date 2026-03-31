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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIPL 2026 फ्री में देखना है? ये हैं सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान जिनमें मुफ्त मिलता है JioHotstar का सब्सक्रिप्शन

IPL 2026 फ्री में देखना है? ये हैं सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान जिनमें मुफ्त मिलता है JioHotstar का सब्सक्रिप्शन

JioHotstar Free Subscription: 44 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता एंट्री प्वाइंट है जिसमें एक दिन के लिए 1GB डेटा मिलता है लेकिन जियो हॉटस्टॉर का एक्सेस पूरे एक महीने के लिए मिल जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Mar 2026 11:51 AM (IST)
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IPL 2026 JioHotstar Free Subscription: IPL 2026 की शुरुआत होते ही देशभर में क्रिकेट का माहौल फिर से गर्म हो गया है. शाम होते ही लोग मैच देखने के लिए तैयार हो जाते हैं. इस सीजन का आगाज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए शानदार मुकाबले से हुआ, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जोरदार शुरुआत की. अब जब पूरे दो महीने तक मैच चलने वाले हैं तो फैंस ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वे हर मैच बिना ज्यादा खर्च किए देख सकें. आधिकारिक तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध है लेकिन हर कोई सीधे महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता. ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान्स के साथ यह सुविधा दे रही हैं.

Airtel के किफायती प्लान

Airtel ने यूजर्स के लिए कुछ बजट-फ्रेंडली विकल्प पेश किए हैं करीब 100 रुपये वाले प्लान में एक महीने के लिए 6GB डेटा और JioHotstar का एक्सेस मिलता है. यह उन लोगों के लिए सही है जिनके पास पहले से एक्टिव प्लान है. इसके अलावा 195 रुपये वाला प्लान थोड़ा ज्यादा वैल्यू देता है. इसमें 12GB डेटा, एक महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन और Xstream Play का एक्सेस भी शामिल होता है. अगर आप क्रिकेट के अलावा भी कंटेंट देखते हैं तो यह बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

Jio के सस्ते डेटा पैक

Reliance Jio भी पीछे नहीं है. लगभग 100 रुपये के डेटा ऐड-ऑन प्लान में 5GB डेटा और 30 दिनों का JioHotstar एक्सेस मिलता है. यह सबसे सस्ता तरीका है शुरुआत करने का लेकिन इसके लिए भी बेस प्लान जरूरी होता है.

अगर आप पूरे टूर्नामेंट का मजा लेना चाहते हैं तो 195 रुपये वाला प्लान ज्यादा फायदेमंद है. इसमें 15GB डेटा के साथ करीब 90 दिनों तक स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है जो पूरे IPL सीजन को कवर कर लेती है.

Vi यूजर्स के लिए सबसे सस्ता एंट्री ऑप्शन

Vodafone Idea यानी Vi ने भी कुछ दिलचस्प प्लान पेश किए हैं. 44 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता एंट्री पॉइंट है जिसमें एक दिन के लिए 1GB डेटा मिलता है लेकिन JioHotstar का एक्सेस पूरे एक महीने के लिए मिल जाता है.

इसके अलावा 101, 151 और 169 रुपये के प्लान में ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी मिलती है. खासतौर पर 169 रुपये वाला प्लान 8GB डेटा और लगभग तीन महीने की स्ट्रीमिंग के साथ बैलेंस्ड ऑप्शन माना जा सकता है.

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Published at : 31 Mar 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Airtel IPL 2026 TECH NEWS HINDI JioHotstar
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