गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीवोल्टेज कम ज्यादा हो रहा, जानें कौन से गैजेट्स सबसे पहले खराब होते हैं?

वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा, जानें कौन से गैजेट्स सबसे पहले खराब होते हैं?

बिजली का वोल्टेज कम-ज्यादा होना सिर्फ लाइट के धीमे या तेज होने तक सीमित नहीं है. बार-बार होने वाला वोल्टेज फ्लक्चुएशन घर के इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के लिए परेशानी बढ़ा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वोल्टेज स्टेबलाइजर और सर्ज प्रोटेक्टर से गैजेट्स सुरक्षित रखें.

वोल्टेज कम-ज्यादा होना घर की सामान्य परेशानी लग सकती है, लेकिन इसका असर सीधे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ता है. खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने, सप्लाई सिस्टम पर लोड बढ़ने या मौसम से जुड़ी समस्याओं के कारण वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है. कभी लाइट अचानक धीमी पड़ती है तो कभी तेज हो जाती है, कई बार टीवी, फ्रिज या दूसरे डिवाइस अचानक बंद भी हो जाते हैं. बार-बार होने वाला यह फ्लक्चुएशन सिर्फ काम में रुकावट नहीं डालता, बल्कि अंदर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर भी दबाव बढ़ा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वोल्टेज कम ज्यादा होने से कौन-से गैजेट्स सबसे पहले खराब होते हैं. 

वोल्टेज फ्लक्चुएशन से क्या होता है?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
सोलर से 24 घंटे चलाना है फ्रिज, कितनी क्षमता का लगवाएं पैनल?
सोलर से 24 घंटे चलाना है फ्रिज, कितनी क्षमता का लगवाएं पैनल?
टेक्नोलॉजी
क्या है Focus Mode? जानें कैसे ये फीचर आईफोन यूजर्स की करता है मदद
क्या है Focus Mode? जानें कैसे ये फीचर आईफोन यूजर्स की करता है मदद
टेक्नोलॉजी
जापान ने बनाया नया रोबोट! मौके पर ही मशीनों की करेगा मरम्मत, इंसानों का काम होगा आसान
जापान ने बनाया नया रोबोट! मौके पर ही मशीनों की करेगा मरम्मत, इंसानों का काम होगा आसान
टेक्नोलॉजी
QR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?
QR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?

जब बिजली की सप्लाई तय लेवल से ऊपर या नीचे होती रहती है, तो इसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहा जाता है. ज्यादा वोल्टेज से डिवाइसों के अंदर के सर्किट और दूसरे पार्ट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. वहीं कम वोल्टेज में मोटर वाले डिवाइस सही तरीके से काम करने के लिए ज्यादा करंट खींच सकते हैं, जिससे वे गर्म होने लगते हैं. लगातार ऐसा होने पर डिवाइसों की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और उनके पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. 

कौन-से गैजेट्स सबसे पहले खराब होते हैं?

1. एयर कंडीशनर और फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है, इसलिए वोल्टेज की समस्या इनके लिए परेशानी पैदा कर सकती है. लो वोल्टेज में कंप्रेसर को काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिससे वह गर्म हो सकता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पार्ट्स पर भी दबाव बढ़ सकता है. 

2. स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल डिवाइस के अंदर संवेदनशील सर्किट, कैपेसिटर, रेगुलेटर और माइक्रोचिप जैसे पार्ट्स होते हैं. अचानक हाई वोल्टेज या पावर सर्ज आने पर इनमें खराबी हो सकती है. इसका असर स्क्रीन फ्लिकर होने, डिवाइस अचानक बंद होने या उसके काम करने की स्पीड और स्थिरता पर भी पड़ सकता है.

3. वॉशिंग मशीन और पानी की मोटर जैसे डिवाइसों में मोटर लगातार बिजली पर निर्भर रहती है. लो वोल्टेज में मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और वह ज्यादा गर्म हो सकती है. लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर मोटर की वाइंडिंग और दूसरे पार्ट्स खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. 

यह भी पढ़ें - QR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?

छोटे गैजेट्स को भी न करें नजरअंदाज

Wi-Fi राउटर, कंप्यूटर, टीवी, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अचानक आने वाले पावर स्पाइक से प्रभावित हो सकते हैं. बार-बार छोटे-छोटे सर्ज आने से अंदर के पार्ट्स धीरे-धीरे कमजोर हो सकते हैं. बिजली कटने के बाद सप्लाई लौटते समय आने वाला पावर बैक-सर्ज भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. 

वोल्टेज फ्लक्चुएशन से कैसे बचाएं डिवाइस?
 
ऐसे में बड़े डिवाइसों के लिए सही क्षमता वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है. टीवी, कंप्यूटर और राउटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सर्ज प्रोटेक्टर यूजफुल हो सकता है. ज्यादा समस्या वाले इलाकों में वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले या ऑटोमैटिक कट-ऑफ डिवाइस भी इस्तेमाल किए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें - TRAI का नया नियम! अब ऐसी कॉल पर लगेगा 5 पैसे प्रति मिनट तक चार्ज, जानें क्या बदलेगा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Gadgets TECH NEWS HINDI Voltage Fluctuation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोलर से 24 घंटे चलाना है फ्रिज, कितनी क्षमता का लगवाएं पैनल?
सोलर से 24 घंटे चलाना है फ्रिज, कितनी क्षमता का लगवाएं पैनल?
टेक्नोलॉजी
क्या है Focus Mode? जानें कैसे ये फीचर आईफोन यूजर्स की करता है मदद
क्या है Focus Mode? जानें कैसे ये फीचर आईफोन यूजर्स की करता है मदद
टेक्नोलॉजी
जापान ने बनाया नया रोबोट! मौके पर ही मशीनों की करेगा मरम्मत, इंसानों का काम होगा आसान
जापान ने बनाया नया रोबोट! मौके पर ही मशीनों की करेगा मरम्मत, इंसानों का काम होगा आसान
टेक्नोलॉजी
QR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?
QR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji, Dheeraj और Narmada निकले कार में लाश ठिकाने लगाने! कौन है असली कातिल?
Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Diljit Dosanjh ने Govinda को बताया Legendary, बोले- ‘उनके जैसा कोई नहीं हुआ और न होगा’
SRK ने Dhurandhar के दोनों Parts को किया पसंद, Ranveer Singh की फिल्म पर बोले- ‘Loved Both Parts’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
क्रिकेट
AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह; खुला राज
AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
Home Tips
Pencil Marks On Wall: क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ
क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ
क्रिकेट
अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल
अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget