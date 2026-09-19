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Pencil Marks On Wall: क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ

Wall Cleaning Tips: पेंसिल के निशान हटाने के लिए सबसे आसान तरीका एक साफ और मुलायम इरेजर है. निशान वाली जगह पर इरेजर को बहुत ज्यादा दबाने के बजाय हल्के हाथ से चलाएं.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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How To Remove Pencil Marks From Wall: छोटे बच्चों का घर की दीवारों पर पेंसिल से लिखना या कुछ बना देना आम बात है. बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कभी दीवार को कागज समझ लेते हैं, तो कभी पढ़ाई करते-करते उस पर कुछ लिख देते हैं. परेशानी तब होती है जब दीवार पर बने ये निशान आसानी से नहीं जाते और उन्हें साफ करने के चक्कर में पेंट खराब होने का डर रहता है. अगर आपकी दीवार पर भी बच्चों ने पेंसिल से कुछ लिख दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. पेंसिल के निशान आमतौर पर बहुत गहरे नहीं होते और इन्हें कुछ आसान तरीकों से साफ किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी चीज को पूरी दीवार पर इस्तेमाल करने से पहले उसे किसी छोटी और छिपी हुई जगह पर जरूर आजमाएं.

सबसे पहले सॉफ्ट इरेजर से हटाएं

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पेंसिल के निशान हटाने के लिए सबसे आसान तरीका एक साफ और मुलायम इरेजर है. निशान वाली जगह पर इरेजर को बहुत ज्यादा दबाने के बजाय हल्के हाथ से चलाएं. ज्यादा दबाव डालने पर दीवार की ऊपरी परत या पेंट प्रभावित हो सकता है. अगर निशान हल्का है, तो कुछ बार धीरे-धीरे इरेजर चलाने से ही दीवार साफ हो सकती है. इस दौरान कोशिश करें कि इरेजर बिल्कुल साफ हो, ताकि उस पर मौजूद गंदगी दीवार पर न लगे.

माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें

अगर इरेजर से निशान हटने के बाद दीवार पर हल्की गंदगी रह गई है, तो माइक्रोफाइबर कपड़े की मदद ली जा सकती है. कपड़े को हल्का गीला करें और उसे अच्छी तरह निचोड़ लें, ताकि उस पर ज्यादा पानी न रहे. अब निशान वाली जगह को हल्के हाथ से पोंछें. दीवार को जोर से रगड़ने से बचें. खासकर मैट फिनिश वाली दीवारों पर ज्यादा रगड़ने से पेंट की सतह का रंग या फिनिश बदल सकता है.

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Pencil Marks On Wall: क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सावधानी से करें

अगर पेंसिल का निशान थोड़ा पुराना है और इरेजर से आसानी से नहीं निकल रहा, तो थोड़े से बेकिंग सोडा और पानी की मदद ली जा सकती है. दोनों को मिलाकर हल्का सा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को सीधे पूरी दीवार पर लगाने के बजाय पहले किसी छोटी जगह पर टेस्ट करें. अगर पेंट पर कोई बदलाव नजर नहीं आता, तभी निशान वाली जगह पर बहुत हल्के हाथ से लगाएं. कुछ देर बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ कर दें और फिर सूखे कपड़े से जगह को पोंछ लें.

पानी और साबुन का इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान

हल्के पेंसिल के निशान के लिए पानी में थोड़ा सा माइल्ड डिश सोप मिलाकर भी सफाई की जा सकती है. कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और अच्छी तरह निचोड़ने के बाद निशान को धीरे-धीरे साफ करें. दीवार पर सीधे ज्यादा पानी डालने या स्प्रे करने से बचें. ज्यादा नमी पेंट की सतह को नुकसान पहुंचा सकती है. सफाई के बाद सूखे कपड़े से उस जगह को पोंछना भी जरूरी है.


Pencil Marks On Wall: क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ

मैजिक इरेजर भी आ सकता है काम

अगर घर में मैजिक इरेजर मौजूद है, तो पेंसिल के निशान के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे हल्का गीला करके निशान वाली जगह पर बहुत धीरे से रगड़ें. मैजिक इरेजर थोड़ा एब्रेसिव होता है, इसलिए इसे जोर से रगड़ना ठीक नहीं है. इसे इस्तेमाल करने से पहले दीवार के किसी कम दिखाई देने वाले हिस्से पर जरूर टेस्ट करें. अगर पेंट की फिनिश में बदलाव दिखे, तो इसका इस्तेमाल न करें.

अगर निशान फिर भी नहीं हटे तो क्या करें?

कई बार बच्चों ने पेंसिल से इतना गहरा लिख दिया होता है कि सामान्य सफाई से निशान पूरी तरह नहीं जाता. ऐसी स्थिति में दीवार को बार-बार रगड़ने से बचें. ज्यादा रगड़ने पर पेंसिल के निशान से ज्यादा पेंट खराब हो सकता है. अगर निशान बहुत गहरा है या दीवार की सतह पहले से खराब हो चुकी है, तो उस हिस्से पर टच-अप पेंट किया जा सकता है. पेंट करने से पहले सतह को साफ और सूखा कर लें. कोशिश करें कि नए पेंट का रंग और फिनिश दीवार के पुराने पेंट से मेल खाए.

आगे से दीवार को निशानों से कैसे बचाएं?

अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वे अक्सर दीवारों पर लिखते या ड्रॉ करते हैं, तो ऐसी जगह पर बच्चों के लिए अलग ड्राइंग बोर्ड या पेपर लगाया जा सकता है. इससे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा पाएंगे और दीवार भी बार-बार गंदी नहीं होगी. अगर घर में पेंट करवाने की सोच रहे हैं, तो वॉशेबल या आसानी से साफ होने वाला इंटीरियर पेंट चुनना भी बेहतर विकल्प हो सकता है. ऐसे पेंट वाली दीवारों को हल्के दाग और निशानों से साफ करना अपेक्षाकृत आसान होता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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