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जापान ने बनाया नया रोबोट! मौके पर ही मशीनों की करेगा मरम्मत, इंसानों का काम होगा आसान

जापान ने ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जो मौके पर पहुंचकर मशीनों की मरम्मत कर सकेगा. यह रोबोट तकनीकी खराबियों को ठीक कर इंसानों का काम आसान बनाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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जापान में रोबोटिक्स की दुनिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आने वाले समय की झलक देता है. यहां इंसानों के लिए नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मरम्मत के लिए खास एंबुलेंस तैयार की गई है. ये वाहन किसी रोबोट के खराब होने पर उसके पास पहुंचेगा और जरूरत पड़ने पर वहीं मरम्मत करने के साथ-साथ खराब रोबोट की जगह दूसरा रोबोट भी उपलब्ध कराएगा.

कैसी है ये रोबोट एंबुलेंस?

इस खास वाहन को जापानी कंपनी GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR) ने तैयार किया है. कंपनी के मुताबिक ये जापान में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की देखभाल के लिए डिजाइन किया गया पहला समर्पित वाहन है. इसे सितंबर 2026 से टोक्यो में इस्तेमाल किया जा रहा है.

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बाहर से देखने पर ये किसी एंबुलेंस जैसी नजर आती है. इसमें रूफ लाइट्स और Humanoid Ambulance की मार्किंग दी गई है. हालांकि, इसका काम इंसानों का इलाज करना नहीं बल्कि खराब पड़े रोबोट को दोबारा काम करने लायक बनाना है.

खराब रोबोट की जगह तुरंत मिलेगा दूसरा रोबोट

GMO AIR की एंबुलेंस में जरूरत पड़ने पर एक एक्सट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट भी ले जाया जा सकता है. अगर मौके पर खराब रोबोट को ठीक करना संभव नहीं है तो उसे वाहन में वापस ले जाया जाएगा और उसकी जगह दूसरा रोबोट काम संभाल सकता है.

इस तरह किसी कंपनी या संस्थान का काम लंबे समय तक बंद रहने से बचाया जा सकता है. खराब मशीन को इसके बाद GMO के शिबुया कंडिशन ह्यूमनॉइड लैब जैसे रिपेयर बेस पर ले जाया जा सकता है.

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अंदर क्या-क्या मिलेगा?

ये वाहन एक तरह की मोबाइल रोबोट रिपेयर वर्कशॉप है. इसमें रोबोट की जांच के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण, जरूरी स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर टूल्स रखे जाते हैं. साथ ही एक इंजीनियर भी मौके पर पहुंचता है, जो खराब रोबोट की जांच और मरम्मत कर सकता है. अगर खराबी इतनी बड़ी हो कि रोबोट की मौके पर मरम्मत संभव न हो तो यहां सबसे दिलचस्प सुविधा काम आती है.

अभी सिर्फ एक एंबुलेंस से हुई शुरुआत

फिलहाल GMO AIR के पास टोक्यो में ऐसी एक ही एंबुलेंस है. ये सर्विस हर कंपनी के रोबोट के लिए उपलब्ध नहीं है. फिलहाल इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से GMO AIR द्वारा तैनात किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट्स की देखभाल के लिए किया जाएगा और हर मामले में वाहन भेजने का फैसला कंडिशन के आधार पर किया जाएगा.

कंपनी का कहना है कि जैसे-जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे-वैसे इस तरह की मोबाइल मेंटेनेंस सर्विस की जरूरत भी बढ़ सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए जापान में रोबोट्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश शुरू हो गई है.

रोबोट के दौर में जरूरी होगी ऐसी सर्विस

ह्यूमनॉइड रोबोट अगर एयरपोर्ट, फैक्ट्री, होटल या दूसरे कामकाजी क्षेत्रों में लगातार इस्तेमाल किए जाएंगे तो उनके खराब होने पर तुरंत सर्विस उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी होगा. GMO AIR का ये एक्सपेरिमेंट इसी समस्या का शुरुआती समाधान माना जा सकता है. कंपनी का लक्ष्य फिलहाल सिर्फ रोबोट बेचना नहीं बल्कि उन्हें लगातार काम करते रखने के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Sep 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Robot TECH NEWS HINDI
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