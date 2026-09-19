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अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश में 35 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.
उत्तर प्रदेश में 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और गौतमबुद्धनगर समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं. चारू निगम को 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद भेजा गया है. श्रवण कुमार सिंह का तबादला कानपुर से गौतमबुद्धनगर किया गया है. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया है. वहीं, बलवंत कुमार चौधरी को अयोध्या से गाजियाबाद और अभय नाथ त्रिपाठी को इटावा से कानपुर भेजा गया है.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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