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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोलर से 24 घंटे चलाना है फ्रिज, कितनी क्षमता का लगवाएं पैनल?

सोलर से 24 घंटे चलाना है फ्रिज, कितनी क्षमता का लगवाएं पैनल?

सोलर पैनल से घर के कई बिजली वाले डिवाइस चलाए जा सकते हैं, लेकिन फ्रिज को 24 घंटे चलाने के लिए सही क्षमता का सिस्टम चुनना बेहद जरूरी है. जानिए आपके फ्रिज के लिए कितने पैनल लगाने पड़ सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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  • रात में फ्रिज चलाने हेतु सोलर बैटरी अनिवार्य है.

आजकल घर की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग तेजी से सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ्रिज को 24 घंटे चलाने के लिए सिर्फ सोलर पैनल लगाना ही काफी नहीं है. इसके लिए यह देखना भी जरूरी है कि फ्रिज कितना बड़ा है, वह कितनी बिजली खर्च करता है और उसे चलाने के लिए कितनी पावर की जरूरत पड़ती है. फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट होते समय भी सामान्य से ज्यादा बिजली लेता है. इसलिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप भी सोलर की मदद से फ्रिज को दिन-रात चलाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसके लिए कितनी क्षमता का पैनल लगवाएं. 

सोलर से 24 घंटे फ्रिज चलाने के लिए कितने पैनल लगाएं?

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अगर आप सोलर की मदद से फ्रिज को 24 घंटे चलाना चाहते हैं तो पैनल की क्षमता फ्रिज के साइज और उसकी बिजली खपत के हिसाब से तय होगी. अगर आपके पास छोटा या मिनी फ्रिज है, तो इसकी बिजली जरूरत बड़े घरेलू फ्रिज की तुलना में कम होती है. ऐसे फ्रिज को शुरू करते समय करीब 0.3 से 0.4 kW तक बिजली की जरूरत हो सकती है, जबकि सामान्यतौर पर इसे चलाने के लिए लगभग 0.1 से 0.2 kW की जरूरत रहती है. ऐसे में छोटे फ्रिज के लिए करीब 0.3 kW क्षमता का एक सोलर पैनल इस्तेमाल किया जा सकता है. 

बड़े फ्रिज के लिए कितनी लगेगी सोलर क्षमता?

अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है, खासकर 500 लीटर या इससे ज्यादा क्षमता वाला French-door मॉडल है, तो इसकी बिजली जरूरत भी बढ़ जाती है. ऐसे फ्रिज को स्टार्ट होने के समय करीब 1.2 से 1.3 kW तक बिजली की जरूरत हो सकती है. इसके बाद कम्प्रेसर के साइकल के दौरान लगभग 0.5 से 0.7 kW बिजली की जरूरत रहती है. ऐसे बड़े फ्रिज के लिए करीब 0.3 kW के 3 से 4 सोलर पैनल की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, फ्रिज को शुरू करते समय ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, इसलिए सोलर सिस्टम की क्षमता उसी हिसाब से रखना जरूरी है. 

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रात में फ्रिज चलाने के लिए बैटरी भी जरूरी

अगर आप फ्रिज को 24 घंटे सोलर की मदद से चलाना चाहते हैं, तो सिर्फ सोलर पैनल लगाना काफी नहीं होगा. पैनल से बिजली मुख्य रूप से दिन में धूप के दौरान मिलती है, जबकि रात में फ्रिज को चलाने के लिए बैटरी में स्टोर की गई बिजली की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए सोलर बैटरी या पोर्टेबल पावर स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में 24 घंटे वाले सोलर सेटअप में पैनल की क्षमता के साथ बैटरी की क्षमता भी सही रखना जरूरी है, जिससे दिन में स्टोर की गई बिजली से रात में फ्रिज चलता रहे. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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