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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीQR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?

QR स्कैन का झंझट खत्म, iPhone टच करते ही होगा पेमेंट, जानें कैसे?

iPhone से पेमेंट करने का तरीका जल्द बदल सकता है. Apple अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में लाने की तैयारी में है. जानिए यह क्या है और कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Sep 2026 03:06 PM (IST)
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  • यह यूपीआई-प्रभुत्व वाले भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार में प्रवेश करेगा.

iPhone से पेमेंट करने वालों के लिए आने वाला समय अलग और खास हो सकता है. Apple अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक, कंपनी अक्टूबर 2026 में भारत में Apple Pay की शुरुआत कर सकती है और शुरुआती दौर में इसके साथ Axis Bank के क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट दिया जा सकता है. इसमें सबसे खास बात यह रहेगी कि पेमेंट के लिए किसी अलग ऐप को खोलने की जरूरत नहीं होगी. iPhone से सीधे टच करके पेमेंट किया जा सकेगा. तो आइए जानते हैं कि भारत में Apple Pay कैसे काम करेगा. 

Apple Pay भारत में कैसे काम करेगा?

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Apple Pay एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है, जिसे Apple ने सितंबर 2014 में अमेरिका में शुरू किया था. इसके जरिए कार्ड की जानकारी को डिवाइस में Tokenised Form में रखा जाता है. भारत में लॉन्च होने पर यूजर्स अपने कॉम्पिटेबल क्रेडिट कार्ड को Apple Wallet में जोड़ सकेंगे और POS Machine पर iPhone या Apple Watch को टेप करके Payment कर सकेंगे. 

शुरुआत में Axis Bank का मिलेगा साथ

रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक, Apple Pay की भारत एंट्री शुरुआत में Axis Bank के साथ हो सकती है. Axis Bank भारत के बड़े क्रेडिट कार्ड यूजर्स में शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि Apple, HDFC Bank और ICICI Bank जैसे दूसरे बड़े बैंक से भी बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी कॉर्मशियल टर्म्स पर सहमति नहीं बनी है. Apple आगे चलकर Bank-by-Bank Deals के जरिए दूसरे लैंडर को भी अपने Payment System से जोड़ सकता है. 

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Visa और Mastercard का भी मिलेगा सपोर्ट?

रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक, Apple Pay की शुरुआती सेवा में Visa और Mastercard नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट हो सकता है. हालांकि भारत में Apple Pay की शुरुआत कब और किन Banks के साथ होगी,इसकी Apple ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

UPI के बीच Apple Pay की Entry

भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट पहले से काफी बड़ा है और UPI इसकी सबसे प्रमुख Payment Systems में शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश के डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम  में UPI की हिस्सेदारी 84 फीसदी है. ऐसे में Apple Pay की Entry कंपनी के लिए एक नया रास्ता खोल सकती है. हालांकि Apple ने अभी भारत में Apple Pay लॉन्च करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Sep 2026 03:06 PM (IST)
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