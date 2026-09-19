नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासी पैंतरेबाजी के बीच अब कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव के उम्मीदवार मिलन प्रधान को स्थानीय अदालत ने 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें हत्या समेत कई आरोपों के तहत अरेस्ट किया गया था. मामला 19 साल पुराना है, जिसके तहत उनको शुक्रवार को अरेस्ट किया गया था.

उन्हें हल्दिया सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया था. पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी है कि प्रधान को चार लंबित मामले में गिरफ्तारी वारंट के आधार पर अरेस्ट किया गया है. ये वारंट दंगे, हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और आपराधिक धमकी जैसे गैर जमानती मामलों से जुड़े थे. उनपर केस साल 2007 में नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के समय दर्ज किए गए थे. पुलिस ने कोर्ट में जानकारी दी कि उनपर आर्म्स एक्ट के तहत संबंधित धाराओं के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

प्रधान के वकील ने क्या बताया?

इधर, प्रधान की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि अदालत ने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज केस से जुड़े तीन वारंट के तहत 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. अब उन्हें खेजुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में जारी चौथे वारंट के सिलसिले में सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया है कि प्रधान पिछले 19 सालों से फरार चल रहे थे. पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी. उन्हें अब अरेस्ट इसलिए किया गया है, क्योंकि वे उन्हें अब तलाश पाए हैं.

कांग्रेस-टीएमसी ममता गुट ने लगाया निशाना बनाने का आरोप

यह पूरा मामला उस समय राजनीति के केंद्र में आया जब कांग्रेस उम्मीदवार को ममता बनर्जी ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में समर्थन देने की घोषणा की. साथ ही कुछ घंटों बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई. ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया था. उनकी एक दिन पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद यह फैसला चौंकाने वाला था. कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी गुट ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के पहले विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया जा रहा है. इधर, बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. साथ ही कहा है कि यह लंबित आपराधिक मामलों से जुड़ी कार्रवाई है.