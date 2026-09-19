अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल

भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली में खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ किया. गुरुवार को हुए अंतिम मच की अवार्ड सेरेमनी के बाद एक स्पेशल मेडल भारत के ड्रेसिंग रूम में दिया गया. ये इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए था, जिसके विजेता के रूप में अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन नहीं बल्कि अक्षर पटेल को चुना गया.

भारत के बल्लेबजी कोच सितांशु कोटक ने भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग की तारीफ की. उन्होंने कहा, "श्रेयस अय्यर का डायरेक्ट हिट, रन आउट के लिए ईशान का थ्रो, तिलक के शानदार कैच, तो टीम की परफॉरमेंस शानदार रही."

फिजियो हेड कमलेश जैन ने सीरीज जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, "इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए, वो जो कार्य शांति से करता है. चाहे पॉवरप्ले में महत्वपूर्ण ओवर डालना हो, वो आता है और चुपचाप अपना काम करके चला जाता है. चाहे फील्डिंग में हो, 30 गज के अंदर या बॉउंड्री लाइन पर, वो अपना 100 प्रतिशत देता है. जो टीम के 'मोटो' को अपनाते हुए खुद से पहले टीम को आगे रखता है. ये मेडल जाता है अक्षर पटेल के नाम."

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अक्षर पटेल ने मेडल जीतने के बाद कहा, "हमने तीनों मैचों में अच्छा किया, जो प्लान किया वही ग्राउंड पर किया. अगला काम एशियन गेम्स जीतना है, उसमें भी अच्छा करेंगे." भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी एशियन गेम्स के लिए टीम को शुभकामनाएं दी. बता दें कि जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण होंगे.

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