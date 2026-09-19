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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Focus Mode? जानें कैसे ये फीचर आईफोन यूजर्स की करता है मदद

क्या है Focus Mode? जानें कैसे ये फीचर आईफोन यूजर्स की करता है मदद

iOS 27 में Focus Mode को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है. अब iPhone आपकी एक्टिविटी और समय के हिसाब से खुद तय कर सकेगा कि कब आपको Disturb-Free रखना है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Sep 2026 05:06 PM (IST)
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Apple ने iOS 27 में Focus Mode को पहले के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और बेहतर बनाने की कोशिश की है. अब ये फीचर सिर्फ तय किए गए समय या मैन्युअल सेटिंग्स के बेस पर नोटिफिकेशन को साइलेंट नहीं करेगा बल्कि यूजर की जरूरत और कंडिशन के हिसाब से Focus को मैनेज करने में ज्यादा मदद करेगा. इसका मकसद फोन से आने वाली बेकार की चीजों को कम करना है जिससे यूजर काम, पढ़ाई या आराम के दौरान ज्यादा ध्यान फोकस्ड रह सके.

क्या है Focus Mode?

आपको बता दें कि iPhone में Focus Mode ऐसा फीचर है जो आपको ये तय करने देता है कि किसी खास कंडिशन में कौन-से नोटिफिकेशन और कॉल आप देखना चाहते हैं. जैसे Work Focus में सिर्फ ऑफिस से जुड़े लोगों या ऐप्स के नोटिफिकेशन की परमिशन दी जा सकती है जबकि Sleep Focus रात में ज्यादातर अलर्ट को रोक देता है.

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iOS 27 में Apple ने इसी सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने पर ध्यान दिया है. यानी Focus Mode को सिर्फ एक साधारण Do Not Disturb सेटिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय इसे रोजमर्रा की कंडिशन के हिसाब से ज्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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अब Focus Mode को करना होगा कम मैनेज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले Focus Mode का फायदा लेने के लिए यूजर को अलग-अलग Focus सेट करने, समय तय करने और ऐप्स या कॉन्टैक्ट्स चुनने पड़ते थे. iOS 27 में Apple ने Focus के एक्सपीरिएंस को ज्यादा ऑटोमेटेड बनाया है.

इसका मतलब ये है कि जब आप किसी खास काम में व्यस्त हों, आराम कर रहे हों या किसी ऐसी कंडिशन में हों जहां लगातार नोटिफिकेशन परेशानी पैदा कर सकते हैं तो Focus Mode को मैनेज करना पहले से आसान हो जाता है. हालांकि, इसका ये मतलब नहीं है कि iPhone बिना किसी सीमा के आपकी तरफ से सभी फैसले लेगा. यूजर के पास ये कंट्रोल रहेगा कि कौन-से लोग और ऐप्स जरूरी हैं और किन नोटिफिकेशन को पहले दिखाना चाहिए.

iOS 27 में क्यों खास है ये बदलाव?

आज स्मार्टफोन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशन ध्यान भटकाने की बड़ी वजह बन रहे हैं. Apple का नया Focus एक्सपीरिएंस इसी समस्या को कम करने की दिशा में एक कदम है. खास बात ये है कि यूजर को हर बार फोन उठाकर सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसका मतलब साफ है कि iOS 27 में Focus Mode का फोकस सिर्फ Do Not Disturb करने पर नहीं बल्कि सही समय पर सही तरह की जानकारी दिखाने पर है. इससे iPhone को इस्तेमाल करने का एक्सपीरिएंस ज्यादा पर्सनल हो जाएगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
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