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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह; खुला राज

AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह; खुला राज

Vaibhav Sooryavanshi: गौतम गंभीर ने बताया कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका क्यों नहीं मिला. उन्होंने कहा कि वैभव को अपनी बारी का इंतजार करना होगा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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भारतीय टीम ने 13 से 17 सितंबर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली. अफगान टीम की मेजबानी में हुई सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 से जीत हासिल की. जीत के बाद भी फैंस के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को किसी मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं दिया गया? इससे पहले दलीप ट्रॉफी और जिम्बाब्वे दौरे की टी20 सीरीज में वैभव का बल्ला जमकर बोला था. वैभव को जगह नहीं मिलने पर हेड कोच गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी है. 

ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन नजर आए थे. पहले टी20 में फ्लॉप होने के बाद संजू ने बाकी दोनों मुकाबलों में क्रमश: 57 और 50 रनों की पारियां खेली थीं. संजू के प्रदर्शन ने वैभव को प्लेइंग 11 में आने का मौका ही नहीं दिया. गंभीर ने इसी बात पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि फॉर्म को देखते हुए संजू को बाहर बैठाना बहुत मुश्किल था. 

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क्या बोले गौतम गंभीर?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा, "मुझे लगता है कि संजू ने दिखाया कि उनके अंदर क्या काबीलियत है. कोई बगैर टैलेंट के टी20 वर्ल्ड कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' नहीं बन जाता है. जाहिर है, शायद मेरे कोचिंग करियर का सबसे मुश्किल फैसला यही था कि उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए उन्हें टीम से बाहर रखा जाए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया था. कभी-कभी आप खिलाड़ी की फॉर्म साथ जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मेरे नजरिए से मैं उसी कॉम्बिनेशन के साथ वापस जाना चाहता था जो वर्ल्ड कप के दौरान हमारे पास था, क्योंकि तीन-चार बार नाकाम होने से खिलाड़ी बुरे नहीं हो जाते. जो टीम एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक बिना कोई मैच हारे गई हो और वर्ल्ड कप जीती हो, वह अचानक सिर्फ एक सीरीज के बाद खराब टीम नहीं बन जाती और न ही उसके खिलाड़ी बुरे हो जाते हैं."

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार 

वैभव को लेकर गंभीर ने कहा, "वैभव के नजरिए से, बहुत साफ बात है कि उन्हें अपने मौके लिए इंतजार करना होगा. हम जानते हैं कि उनके पास कैसा टैलेंट है. हम जानते हैं कि वो क्या कर सकता है. लेकिन फिर भी, जिसने कई सालों तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वह उससे हमेशा आगे रहेगा जो अभी-अभी टीम में शामिल हुआ है. जब भी उन्हें वह मौका मिलेगा, आपको भी ज्यादा समय तक खेलने का मौका मिलेगा."

गंभीर ने आगे कहा, "भारतीय क्रिकेट इसी के बारे में है. हम प्रतियोगिता चाहते हैं, हमें ड्रेसिंग रूम में वो टैलेंट चाहिए. लेकिन कभी-कभी क्रिकेट ऐसे ही चलता है. चाहें वो 15 साल का हो या फिर 30 साल का, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा."

 

यह भी पढ़ें: जापान के खिलाफ BCCI जर्सी पहनेगी टीम इंडिया, एशियन गेम्स की किट का 'विवाद' सुलझा

Published at : 19 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR Vaibhav Sooryavanshi India Vs Afghanistan T20I
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