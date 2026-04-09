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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBaramati Bypoll 2026: बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम

Baramati Bypoll 2026: बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम

Baramati Bypolls 2026: सुनेत्रा पवार और रोहित पवार से बातचीत के बाद हर्षवर्धन सपकाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है. अध्यक्ष के तौर पर उनके पास उम्मीदवार का नाम वापस लेने का अधिकार है.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Apr 2026 11:39 AM (IST)
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बारामती विधानसभा उपचुनाव निर्विरोध कराने की जद्दोजहद में महायुति के सभी सहयोगी दलों के साथ-साथ पूरा पवार परिवार भी जुटा हुआ है. कभी सुनेत्रा पवार तो कभी भतीजे रोहित पवार लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से बातें-मुलाकातें कर रहे हैं ताकि उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार का नाम वापस लेने के मनाया जा सके.

आज (गुरुवार, 9 अप्रैल) को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है. इस बीच सुनेत्रा पवार ने हर्षवर्धन सपकाल को दोबारा फोन किया है. सूत्रों के अनुसार, यह सुनेत्रा पवार का इस विषय पर दूसरा फोन था. वहीं, रोहित पवार ने भी उनसे मुंबई में मुलाकात की थी. रोहित पवार से मुलाकात के बाद हर्षवर्धन सकपाल ने बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है.

उपचुनाव में उम्मीदवार का नाम वापस लेने का पूरा अधिकार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन सकपाल के पास ही है. ऐसे में अब देखना होगा कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष क्या फैसला लेंगे.

रोहित पवार से क्या हुई थी बातचीत?

शरद पवार गुट के नेता और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने अपना रुख शुरुआत से ही स्पष्ट रखा है. वह यही चाहते हैं कि उनकी सुनेत्रा काकी निर्विरोध चुनाव जीतें. इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात की और यही आग्रह किया जो कांग्रेस से लगातार किया जा रहा है.

रोहित पवार ने एक्स पोस्ट में लिखा, "बारामती महाराष्ट्र का हर व्यक्ति, जिसके मन में अजितदादा के लिए सम्मान है, वह यही चाहता है कि बारामती के उपचुनाव निर्विरोध हों. अजितदादा पवार का पूरा सियासी जीवन कांग्रेस के करीब बीता है. इस दौरान उनके कांग्रेस नेताओं से घनिष्ठ संबंध रहे."

उन्होंने आगे लिखा, "बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है. इसको लेकर हमने मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात की. अजित पवार के काम और उनके अच्छे संबंधों के मद्देनजर हमने आग्रह किया कि कांग्रेस उम्मीदवार आकाश मोरे अपना नामांकन वापस ले लें."

क्या है कांग्रेस का स्टैंड

अगर महाराष्ट्र के चहेते नेता की किसी हादसे में मौत हो जाए और इस मामले में FIR तक दर्ज न की जाए, तो क्या हमें सरकार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए? यह बात हर्षवर्धन सपकाल ने साफ तौर पर रोहित पवार के सामने रखी. इसपर रोहित पवार ने कहा कि वह हर्षवर्धन सपकाल के विचार और कांग्रेस के नीति का सम्मान करते हैं. फिर भी वह कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि पर्चे वापस ले लें और सुनेत्रा काकी को निर्विरोध जिताने में मदद करें. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी उनके इस आग्रह का सम्मान करेंगे.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 09 Apr 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
NCP Harshwardhan Sapkal Sunetra Pawar Baramati News MAHARASHTRA NEWS CONGRESS Baramati Bypolls 2026
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