Tech Tips: Gaming smartphone खरीदने से पहले जरूर देखें ये फीचर्स, नहीं तो बेकार जाएगा पैसा

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Gaming Smartphone Buying Tips: आजकल मोबाइल गेमिंग का भी खूब क्रेज है. अगर आप भी इसके शौकीन हैं और गेमिंग के लिए नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल, कई कंपनियां Gaming Smartphone बेचती हैं. ऐसे में आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से सही च्वॉइस बहुत जरूरी हो जाती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेमिग के लिए नया मोबाइल लेते समय आपको किन-किन फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए.

Gaming Smartphone में इन फीचर्स का दमदार होना जरूरी

प्रोसेसर और GPU- अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है तो उसका प्रोसेसर दमदार होना जरूरी है. Snapdragon 8 Gen सीरीज या MediaTek Dimensity 9000 सीरीज वाले प्रोसेसर अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं. प्रोसेसर के साथ-साथ GPU काभी पावरफुल होना जरूरी है. अगर GPU पावरफुल है तो आपको हाई फ्रेम रेट मिलेगा और गेम कहीं अटकेगा नहीं. इसलिए बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इन दोनों ही फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज न करें.

डिस्प्ले क्वालिटी और रिफ्रेश रेट- अगर विजुअल्स अच्छे दिख रहे हैं तो गेमिंग का मजा दोगुना हो जाता है. इसलिए AMOLED डिस्प्ले वाले फोन को चुने. इसमें ज्यादा विविड कलर्स मिलते हैं. LCD डिस्प्ले वाले फोन में ऐसा मजा नहीं मिलेगा. इसी तरह रिफ्रेश रेट भी हाई होना जरूरी है. गेमिंग के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट से कम वाले डिस्प्ले को न चुनें. अगर आप मोबाइल पर रेसिंग या शूटिंग वाले गेम्स खेलते हैं तो फोन की टच सैंपलिंग रेट भी ज्यादा होनी चाहिए.

बैटरी- मोबाइल पर गेमिंग का मतलब है कि फोन की बैटरी को कुछ ही घंटो बाद चार्जिंग की जरूरत पड़ने वाली है. इसलिए ऐसा फोन चुनें, जिसमें बड़ा बैटरी पैक हो. आजकल मार्केट में 10,000mAH तक के बैटरी पैक वाले फोन अवेलेबल हैं. बैटरी के साथ-साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी जरूर देखें. मार्केट में 100W तक की फास्ट चार्जिंग वाले फोन भी आसानी से मिल जाएंगे.

कूलिंग सिस्टम है जरूरी- गेमिंग जैसे हैवी टास्क से फोन में हीट जनरेट होती है. अगर फोन लगातार ओवरहीट होता रहे तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए ऐसा फोन चुनें, जिसमें दमदार कूलिंग सिस्टम लगा हो. कूलिंग सिस्टम फोन को गर्म होने से बचाता है. इसलिए वेपर चैंबर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग जैसे फीचर वाले फोन को चुनें. इसके अलावा अगर किसी मॉडल में गेम मोड जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं तो उसे भी कंसीडर किया जा सकता है.

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