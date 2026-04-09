हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: Gaming smartphone खरीदने से पहले जरूर देखें ये फीचर्स, नहीं तो बेकार जाएगा पैसा

Tech Tips: Gaming smartphone खरीदने से पहले जरूर देखें ये फीचर्स, नहीं तो बेकार जाएगा पैसा

Gaming Smartphone Buying Tips: गेमिंग के लिए नया मोबाइल खरीदते समय प्रोसेसर, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी और कूलिंग सिस्टम आदि का ध्यान रखना जरूरी है. इनके बिना गेमिंग का मजा अधूरा रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gaming Smartphone Buying Tips: आजकल मोबाइल गेमिंग का भी खूब क्रेज है. अगर आप भी इसके शौकीन हैं और गेमिंग के लिए नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल, कई कंपनियां Gaming Smartphone बेचती हैं. ऐसे में आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से सही च्वॉइस बहुत जरूरी हो जाती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेमिग के लिए नया मोबाइल लेते समय आपको किन-किन फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए.

Gaming Smartphone में इन फीचर्स का दमदार होना जरूरी

प्रोसेसर और GPU- अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है तो उसका प्रोसेसर दमदार होना जरूरी है. Snapdragon 8 Gen सीरीज या MediaTek Dimensity 9000 सीरीज वाले प्रोसेसर अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं. प्रोसेसर के साथ-साथ GPU काभी पावरफुल होना जरूरी है. अगर GPU पावरफुल है तो आपको हाई फ्रेम रेट मिलेगा और गेम कहीं अटकेगा नहीं. इसलिए बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इन दोनों ही फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज न करें.

डिस्प्ले क्वालिटी और रिफ्रेश रेट- अगर विजुअल्स अच्छे दिख रहे हैं तो गेमिंग का मजा दोगुना हो जाता है. इसलिए AMOLED डिस्प्ले वाले फोन को चुने. इसमें ज्यादा विविड कलर्स मिलते हैं. LCD डिस्प्ले वाले फोन में ऐसा मजा नहीं मिलेगा. इसी तरह रिफ्रेश रेट भी हाई होना जरूरी है. गेमिंग के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट से कम वाले डिस्प्ले को न चुनें. अगर आप मोबाइल पर रेसिंग या शूटिंग वाले गेम्स खेलते हैं तो फोन की टच सैंपलिंग रेट भी ज्यादा होनी चाहिए.

बैटरी- मोबाइल पर गेमिंग का मतलब है कि फोन की बैटरी को कुछ ही घंटो बाद चार्जिंग की जरूरत पड़ने वाली है. इसलिए ऐसा फोन चुनें, जिसमें बड़ा बैटरी पैक हो. आजकल मार्केट में 10,000mAH तक के बैटरी पैक वाले फोन अवेलेबल हैं. बैटरी के साथ-साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी जरूर देखें. मार्केट में 100W तक की फास्ट चार्जिंग वाले फोन भी आसानी से मिल जाएंगे.

कूलिंग सिस्टम है जरूरी- गेमिंग जैसे हैवी टास्क से फोन में हीट जनरेट होती है. अगर फोन लगातार ओवरहीट होता रहे तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए ऐसा फोन चुनें, जिसमें दमदार कूलिंग सिस्टम लगा हो. कूलिंग सिस्टम फोन को गर्म होने से बचाता है. इसलिए वेपर चैंबर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग जैसे फीचर वाले फोन को चुनें. इसके अलावा अगर किसी मॉडल में गेम मोड जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं तो उसे भी कंसीडर किया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें-

WhatsApp पर भी मिलेगा Youtube की तरह कमाई का मौका, चैनल से ऐसे कमा सकेंगे पैसा

Published at : 09 Apr 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Gaming Smartphone TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Tech Tips: Gaming smartphone खरीदने से पहले जरूर देखें ये फीचर्स, नहीं तो बेकार जाएगा पैसा
Tech Tips: Gaming smartphone खरीदने से पहले जरूर देखें ये फीचर्स, नहीं तो बेकार जाएगा पैसा
टेक्नोलॉजी
भारत में Oppo F33 सीरीज की एंट्री, Oppo F33 Pro 5G और F33 5G जल्द ही होंगे लॉन्च
भारत में Oppo F33 सीरीज की एंट्री, Oppo F33 Pro 5G और F33 5G जल्द ही होंगे लॉन्च
टेक्नोलॉजी
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर भी मिलेगा Youtube की तरह कमाई का मौका, चैनल से ऐसे कमा सकेंगे पैसा
WhatsApp पर भी मिलेगा Youtube की तरह कमाई का मौका, चैनल से ऐसे कमा सकेंगे पैसा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
बिहार
Nitish Kumar Rajya Sabha Live: इधर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली, उधर BJP ने तय कर लिया मुख्यमंत्री का नाम! बड़ी खबर आई
इधर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली, उधर BJP ने तय कर लिया मुख्यमंत्री का नाम! बड़ी खबर आई
चुनाव 2026
Kerala Assembly Election 2026: केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?
केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
अभिषेक-हेड को जाल में फंसाने वाली वो गेंद, जिसे 4 दिन से सीख रहे थे मोहम्मद शमी; कोच ने किया खुलासा
अभिषेक-हेड को जाल में फंसाने वाली वो गेंद, जिसे 4 दिन से सीख रहे थे मोहम्मद शमी; कोच ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'पुष्पा 2' से नंबर 1 का ताज छिन पाएगी 'धुरंधर 2'? जानें- इसके लिए रणवीर सिंह की फिल्म को और कितना कमाना होगा?
'धुरंधर 2' बन पाएगी देश की नंबर 1 फिल्म? जानें- 'पुष्पा 2' को मात देने के लिए कितना कमाना होगा?
हेल्थ
Lung Cancer New Treatment: लंग कैंसर और मांसपेशियों की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक
लंग कैंसर और मांसपेशियों की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक
नौकरी
NPS Trust Recruitment 2026: एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget