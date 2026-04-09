निसा संग काजोल से लेकर समीक्षा तक, अनंत अंबानी के बर्थडे बैश में शामिल होने पहुंचे ये सेलेब्स

मुकेश अंबनी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 10 अप्रैल को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. लेकिन, सेलिब्रेशन दो दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुका है. शाहरुख खान, सलमान खान और रणवीर सिंह जैसे सेलेब्स तो पहले ही जामनगर पहुंच चुके थे.लेकिन, आज कौन-कौन से सेलेब्स पहुंचे हैं, चलिए जानते हैं.

काजोल को उनकी बेटी निसा देवगन के संग एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.इस दौरान काजोल और निसा देवगन दोनों का काफी कैजुअल लुक देखने को मिला. लेकिन, मां-बेटी की ये जोड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही.





बोमन ईरानी और अदनान सामी पहुंचे जामनगर

इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए काजोल और निसा के अलावा बोमन ईरानी और सिंगर अदनान सामी भी जामनगर पहुंचे. दोनों कलाकारों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था.इस दौरान बोमन ईरानी और अदनान सामी दोनों का बेहद ही स्वीट जेस्चर देखने को मिला.









अनंद अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए ओरी भी जामनगर पहुंचे. सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा और उनकी बहन अर्पिता खान भी इस ग्रैंड बर्थडे बैश में शामिल होने पहुंचे. इनके अलावा भूमि पेडनेकर की बहन समीक्षा पेडनेकर को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

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अनंत अंबानी का बर्थडे हर साल बेहद ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है.इनकी शादी भी बेहद ही ग्रैंड हुई थी. बता दें अनंत अंबानी ने राधिका मर्चेंट के संग 12 जुलाई 2024 को सात फेरे लिए थे. लेकिन, इस कपल प्री वेडिंग सेलिब्रेशन मार्च से ही शुरू हो गई थी. जामनगर में 3 दिनों तक फंक्शन चला था.

इनकी शादी के फंक्शन भी 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चले थे. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के सेलिब्रेशन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटिज भी शामिल हुए थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. उसके अलावा बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पहुंचे थे. इस शादी के फंक्शन में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ परफॉर्म करते हुए देखा गया था.