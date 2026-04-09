सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट

CA Exam Pattern 2026: देशभर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल परीक्षा के पैटर्न (CA Exam Pattern 2026) में बड़ा बदलाव करते हुए अब इसे साल में तीन बार की बजाय दो बार आयोजित करने का फैसला किया है. यह नई व्यवस्था में 2026 सत्र से लागू होगी, जिससे छात्रों के लिए परीक्षा के मौके कम हो जाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सीए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट सब साल में सिर्फ दो अटेम्प्ट ही क्यों दे पाएंगे.



अब साल में सिर्फ दो बार ही होगी परीक्षा

अब तक सीए फाइनल परीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में आयोजित होती थी. यानी छात्रों को साल में तीन मौके मिलते थे, लेकिन नए फैसले के बाद अब परीक्षा सिर्फ मई और नवंबर में ही कराई जाएगी. आईसीएआई का कहना है कि यह निर्णय छात्रों और अन्य हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है. इस बदलाव का असर केवल सीए फाइनल परीक्षा पर पड़ेगा. फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई बदलाव घोषित नहीं किया गया है. इसके अलावा सिलेबस, पासिंग मार्क्स, आर्टिकलशिप या कोर्स स्ट्रक्चर में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है.



इंटर परीक्षा की तारीख में भी बदलाव



इस बीच आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की ण्क तारीख में संशोधन किया है. 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित होगी. ग्रुप वन की परीक्षा 5, 7 और 9 मई को, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 13 और 15 में को होगी.

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दो अटेम्प्ट से छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?



पहले छात्रों को साल में तीन मौके मिलते थे, जिससे असफल होने पर जल्द ही अगला अटेम्प्ट मिल जाता था. लेकिन अब यह संख्या घटकर दो हो गई है, ऐसे में कंपटीशन और दबाव दोनों बढ़ सकते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है की कम अटेम्प्ट होने से छात्रों को बेहतर तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा. इसके अलावा परीक्षा की संख्या कम होने से आईसीएआई के लिए पेपर सेटिंग, एग्जाम कंडक्ट, कॉपी चेकिंग और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इससे पूरी परीक्षा प्रणाली को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.



प्लेसमेंट और दूसरी पहल



आईसीएआई ने हाल ही में नए योग्य अभ्यर्थियों के लिए 64वां कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया है. देश के कई बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर में इंटरव्यू आयोजित किया जा रहे हैं. साथ ही उम्मीदवारों के लिए एक मानकीकृत ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है. जिसमें करियर गाइडेंस और इंटरव्यू तैयारी जैसी जानकारी दी जा रही है.

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