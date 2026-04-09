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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिल्ली में कहां सबसे सस्ता मिलता है बिजली का सामान? कौड़ियों में मिल जाती हैं महंगी चीजें

दिल्ली में कहां सबसे सस्ता मिलता है बिजली का सामान? कौड़ियों में मिल जाती हैं महंगी चीजें

Cheapest Electronics Market In Delhi: अगर आपको बिजली के सामान की जरूरत है तो दिल्ली में कई ऐसी मार्केट हैं, जहां आपको कम रेट में अच्छी क्वालिटी वाला सामान मिल जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 12:42 PM (IST)
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Cheapest Electronics Market In Delhi: आपको घर के लिए पंखा चाहिए या ऑफिस के लिए कोई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दिल्ली में कई जगहें ऐसी हैं, जहां आपको सब कुछ सस्ते दामों में मिल जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, यहां वैरायटी की भी कोई कमी नहीं है. बस आपके पास टाइम होना चाहिए और अगर आपको मोलभाव करना आता है तो आप भारी बचत के साथ अपनी जरूरत का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं. आज हम आपको दिल्ली की उन मार्केट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको घर की जरूरत से लेकर डेकोरेशन तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एकदम कम रेट में मिल जाएंगे.

Cheapest Electronics Market In Delhi

भागीरथ पैलेस- अगर आप दिल्ली में सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो भागीरथ पैलेस आपका पहला ठिकाना होना चाहिए. यहां आपको क्वालिटी के साथ-साथ वैरायटी भी मिल जाएगी और रेट भी जेब को झटका नहीं देगा. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग शॉपिंग करने आते हैं. यहां गर्मी से बचने के लिए कूलर भी मिल जाएगी और सर्दी से बचाने के लिए हीटर भी अवेलेबल होंगे. इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है और यह चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास है.

कोटला मुबारकपुर मार्केट- इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के मामले में यह मार्केट भी अपनी अलग पहचान रखती है. दशकों पुरानी इस मार्केट में आपको बिजली के छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़ा से बड़ा सामान आसानी से मिल जाएगा. अगर आप बजट कम है तो भी आप यहां से बैग भरकर बिजली का सामान खरीद सकते हैं.

गफ्फार मार्केट- यह भी दिल्ली की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक है. यह खास तौर से फोन, लैपटॉप और कैमरे जैसे आइटम्स के लिए फेसम है, लेकिन यहां भी आपको हर प्रकार का बिजली का सामान मिल जाएगा. बाकी मार्केट्स की तरह यहां भी आसपास के राज्यों से लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं. इस मार्केट में आपको हर समय भीड़ मिलेगी.

नेहरू प्लेस- यह भी गफ्फार मार्केट की तरह दिल्ली की बड़ी और फेमस मार्केट है. अगर आप ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो यहां आपको काफी वैरायटी देखने को मिल जाएगी. यहां कई बड़ी कंपनियों के आउटलेट मौजूद है. इसके अलावा यहां दूसरी मार्केट्स की तरह छोटी-छोटी दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी. यह मार्केट भी मोबाइल और लैपटॉप आदि के लिए फेमस है.

लाजपत नगर- लाजपत नगर मार्केट में आपको बिजली के सामान के साथ कपड़े और जूते आदि भी आसानी से मिल जाएंगे. यहां मोलभाव कर आप अच्छी बचत कर सकते हैं. यहां भी आपको हर समय भीड़ मिलेगी.

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Published at : 09 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
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