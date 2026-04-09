इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) का 15वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा. जारी सीजन में अभी तक कई रोमांचक मैच देखने को मिले हैं. अब सही मायने में बल्लेबाजों के बीच ऑरेंज और गेंदबाजों के बीच पर्पल कैप को लेकर रेस शुरू हो चुकी है. यहां हम आपको आईपीएल के कुछ मुख्य आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं, जैसे अभी तक किस गेंदबाज का स्पेल सबसे बेहतरीन रहा. किस बल्लेबाज ने सर्वोच्च रनों की पारी खेली है, किसके पास ऑरेंज और किसके पास पर्पल कैप है.

आईपीएल में ऑरेंज कैप वो खिलाड़ी पहनता है, जिसके नाम सीजन में सबसे ज्यादा रन होते हैं. मैचों के साथ ऑरेंज कैप होल्डर बदलते रहते हैं, अंत में जिसके पास ये कैप रहती है उसे अवार्ड और प्राइज मनी मिलती है. ऐसे ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए पर्पल कैप होती है. नीचे जो आंकड़े दिए गए हैं वो IPL 2026 के 14 मैचों के बाद तक के दिए गए हैं.

ऑरेंज कैप किसके पास है?

अभी ऑरेंज कैप यशस्वी जायसवाल के पास है, जो IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. जायसवाल ने 3 मैचों में 170 की स्ट्राइक रेट से कुल 170 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर समीर रिजवी हैं, जो अपने पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए. उन्होंने 3 मैचों में 160 रन बनाए हैं. देखें अभी टॉप-5 रन स्कोरर.

यशस्वी जायसवाल (RR)- 170

समीर रिजवी (DC)- 160

हेनरिक क्लासेन (SRH)- 145

वैभव सूर्यवंशी (RR)- 122

रोहित शर्मा (MI)- 118

पर्पल कैप होल्डर

अभी पर्पल कैप रवि बिश्नोई के पास है. राजस्थान रॉयल्स के इस गेंदबाज ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं. उनसे पीछे प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जिन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए. राशिद खान (GT), लुंगी एनगिडी (DC), नंद्रे बर्गर (RR), वैशाख विजय कुमार (PBKS), जैकब डफी (RCB), अंशुल कंबोज (CSK) के 5-5 विकेट हैं.

IPL 2026 में सर्वोच्च स्कोर (व्यक्तिगत)

जारी संस्करण के शुरूआती 14 मैचों में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज केएल राहुल हैं, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 92 रन बनाए थे. हालांकि ये मैच दिल्ली कैपिटल्स 1 रनों से हार गई थी.

IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल

रवि बिश्नोई अभी तक सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले गेंदबाज हैं. राजस्थान रॉयल्स में शामिल बिश्नोई ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 4 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. उनके आलावा अभी ब्लेसिंग मुजारबानी हैं, जिन्होंने एक मैच में 4 विकेट लिए हैं.