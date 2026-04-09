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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरानी समंदर में मंडरा रहा खतरा, भारत ने इंडियंस के लिए जारी की Emergency Advisory- 'कहीं भी जाने से पहले, हमसे....'

ईरानी समंदर में मंडरा रहा खतरा, भारत ने इंडियंस के लिए जारी की Emergency Advisory- 'कहीं भी जाने से पहले, हमसे....'

Hormuz Strait: लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज को लेकर बड़ा फैसला किया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार जवाबी कार्रवाई के तहत होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों के गुजरने पर रोक लगा दी है.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 12:17 PM (IST)
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पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने एक सर्कुलर जारी कर ईरान और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में मौजूद सभी भारतीय नाविकों के लिए तुरंत सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है.

किनारे पर मौजूद नाविकों के लिए निर्देश
जो नाविक किनारे पर हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, संवेदनशील इलाकों से दूर रहने और कहीं भी जाने से पहले भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है. जहाज पर मौजूद नाविकों को बिना जरूरी कारण के किनारे पर न उतरने की हिदायत दी गई है.

संपर्क और सतर्कता बनाए रखें
सभी नाविकों से कहा गया है कि वे सरकारी अपडेट पर नजर रखें, अपनी कंपनी के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहें और किसी भी आपात स्थिति में सर्कुलर में दिए गए इमरजेंसी नंबरों पर तुरंत संपर्क करें.

लेबनान पर हमले के बाद होर्मुज से टैंकर गुजरने पर रोक
लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान ने होर्मुज को लेकर बड़ा फैसला किया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार जवाबी कार्रवाई के तहत होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों के गुजरने पर रोक लगा दी है. दूसरी ओर हिज्बुल्लाह ने भी चेतावनी दी कि अगर सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया, तो समझौता टूट सकता है. संगठन का कहना है कि अगर इजरायल ने हमले जारी रखे, तो जवाब दिया जाएगा.

होर्मुज से अब तक गुजर चुके हैं 9 भारतीय जहाज
जंग की शुरुआत में होर्मुज के पश्चिम में 25 भारतीय फ्लैग्ड शिप मौजूद थे. इनमें से अब तक 9 जहाज एक-एक कर होर्मुज पार कर चुके हैं.भारतीय नौसेना लगातार इस पूरे इलाके में मरीन ट्रैफिक और जहाजों पर हमलों की निगरानी गुरुग्राम स्थित आईएफसी-आईओआर (इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर- इंडियन ओशन रीजन) के माध्यम से कर रही है. आईएफसी-आईओआर एक मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर है, जिसे भारतीय नौसेना संचालित करती है. इस सेंटर से 28 देशों के कुल 76 लिंक जुड़े हुए हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की रीयल-टाइम मैरिटाइम सिचुएशन और जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 09 Apr 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Iran Israel War Hormuz Strait Indian Seafarers Advisory Iran Maritime Alert
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