सर्दी में रॉड से गर्म करना है पानी तो याद रखें ये बातें, लापरवाही बन सकती है जानलेवा

सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इस बार अक्टूबर में ही तापमान दिसंबर की याद दिलाने लगा है. ऐसे मौसम में नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत पड़ती है. इसके लिए इमर्शन रॉड ही सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है. कई लोग गीजर से पानी गर्म करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो रॉड से ही पानी गर्म करते हैं. अगर आप भी रॉड से पानी गर्म करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जरा-सी लापरवाही के कारण इससे करंट आ सकता है और यह छोटा-सा उपकरण जानलेवा बन सकता है.

गीले हाथों से न करें टच

बाल्टी भरते समय कई लोगों के हाथ गीले हो जाते हैं और वो इन्हीं हाथों से रॉड को छू लेते हैं. ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है. गीले हाथों में करंट लगने का डर ज्यादा रहता है. इसलिए अगर आपके हाथ गीले हैं तो रॉड को टच न करें. रॉड को ऑन-ऑफ करते समय भी अपने हाथ सूखे रखें.

लोहे की बाल्टी में न लगाएं रॉड

कई लोग लोहे की बाल्टी में पानी भरकर उसे रॉड से गर्म करते हैं. यह गलती करने से बचें. लोहे की बाल्टी में रॉड लगाने से करंट फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए लोहे की जगह रबड़ की बाल्टी एक सुरक्षित ऑप्शन है.

पानी में डालने से पहले न करें ऑन

रॉड को हमेशा पानी में डुबाने के बाद ही स्विच ऑन करें. अगर पहले स्विच ऑन कर दिया और गलती से इसके हाथ टच हो जाए तो भयंकर करंट लग सकता है. इसके अलावा शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बना रहता है. इसलिए हमेशा पहले रॉड को पानी में डुबो दें और फिर पावर स्विच ऑन करें.

पर्याप्त होना चाहिए पानी

रॉड के हिसाब से आपके पास पर्याप्त पानी होना चाहिए. छोटी रॉड से ज्यादा पानी देर से गर्म होगा और अगर रॉड बड़ी है और पानी कम तो रॉड का हीटिंग एलिमेंट जल सकता है. कम पानी के लिए छोटी रॉड और ज्यादा पानी के लिए बड़ी रॉड का इस्तेमाल बेहतर रहता है.

