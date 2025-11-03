हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस फीचर से बढ़ जाएगी आईफोन की बैटरी लाइफ, बार-बार चार्ज करने का झंझट भी होगा कम

इस फीचर से बढ़ जाएगी आईफोन की बैटरी लाइफ, बार-बार चार्ज करने का झंझट भी होगा कम

आईफोन यूजर के लिए अब बार-बार बैटरी चार्ज करने का झंझट कम होने वाला है. एडेप्टिव पावर मोड की मदद यूजर बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आईफोन यूजर्स को बैटरी की चिंता सताती रहती है. अब ऐप्पल ने इस चिंता का समाधान खोज निकाला है और iOS 26 अपडेट में ऐसा फीचर जोड़ा है, जो बैटरी लाइफ को बढ़ा देगा. आईफोन 15 प्रो मॉडल्स और उसके बाद लॉन्च हुए सभी आईफोन में एडेप्टिव पावर नाम का यह फीचर मिलता है. इसी साल आई आईफोन 17 सीरीज में यह फीचर बाई डिफॉल्ट ऑन रहता है, जबकि बाकी मॉडल्स में इसे ऑन करना पड़ेगा. आइए इस फीचर का यूज और फायदा जानते हैं. 

कैसे काम करता है एडेप्टिव पावर फीचर?

आईफोन में बैटरी को लंबा चलाने के लिए लो पावर मोड पहले से मिलते आ रहा है. यह एक्टिवेट होने पर परफॉर्मेंस को कम कर कुछ फंक्शन को डिसेबल कर देता है. एडेप्टिव पावर फीचर इससे अलग तरीके से काम करता है. ऐप्पल का कहना है कि जब आप इसे ज्यादा यूज करते हैं तो यह बैटरी लाइफ को बढ़ा देता है. यह बैकग्राउंड में ऑटोमैटिकल काम करता रहता है और इसे बार-बार मैनेज करने की जरूरत नहीं है. 

ऑन-डिवाइस इंटेलीजेंस आती है काम

एडेप्टिव पावर फीचर में ऑन-डिवाइस इंटेलीजेंस यूसेज पैटर्न को देखकर यह पता लगा लेती है कि यूजर को कब ज्यादा बैटरी लाइफ की जरूरत पड़ती है. यह उसी हिसाब से पावर यूज को एडजस्ट करती रहती है. यह सब इतनी बारीकी से होता है कि अधिकतर समय यूजर को इसका पता भी नहीं चल पाता. इसकी एक और खासियत यह भी है कि यह परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करती है. अगर कोई यूजर गेम मोड ऑन कर गेमिंग करता है या फोटो वीडियो के लिए आईफोन यूज करता है तो उस काम पर एडेप्टिव पावर का कोई असर नहीं पड़ता.

इन आईफोन में मिलता है यह फीचर

आईफोन 15 प्रो मॉडल्स, आईफोन 16 सीरीज और आईफोन 16 सीरीज में यह फीचर मिलता है. आईफोन 17 सीरीज में यह डिफॉल्ट तौर पर ऑन रहता है, जबकि बाकी मॉडल्स में इसे एक्टिवेट करना पड़ता है. इसके लिए सेटिंग में जाकर बैटरी ऑप्शन पर टैप करें. यहां पावर मोड में एडेप्टिव पावर का टॉगल ऑन कर दें.

सिर्फ फोल्डेबल आईफोन ही नहीं, ऐप्पल अगले साल लॉन्च करेंगी इतने प्रोडक्ट्स, अभी देख लें लिस्ट

Published at : 03 Nov 2025 01:45 PM (IST)
IPhone Tips And Tricks TECH NEWS Adaptive Power Mode
