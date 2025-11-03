सिर्फ फोल्डेबल आईफोन ही नहीं, ऐप्पल अगले साल लॉन्च करेंगी इतने प्रोडक्ट्स, अभी देख लें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के लिए यह साल शानदार रहा है और आईफोन 17 सीरीज को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ऐप्पल ने इस सफलता को भुनाने की तैयारी कर ली है और अगले साल 15 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी. इनमें आईफोन से लेकर आईपैड और मैकबुक से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस होने वाले हैं. ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन का कहना है कि 2026 कंपनी के लिए हालिया समय का सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है.

आईफोन 17e से होगी शुरुआत

अगले साल की शुरुआत में ऐप्पल iPhone 17e लॉन्च करेगी. यह इस साल लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज में एक किफायती एडिशन होगा. इसके साथ ग्राहकों को नए आईपैड, नए प्रोसेसर के साथ मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो मॉडल्स की लॉन्चिंग भी देखने को मिल सकती है.

सिरी पर टिकी हैं सबकी नजरें

ऐप्पल यूजर्स को पिछले काफी समय से अपडेटेड सिरी का इंतजार है और अगले साल यह खत्म हो सकता है. कंपनी मार्च-अप्रैल में सिरी का नया वर्जन लॉन्च कर सकती है, जिसे ऐप्पल इंटेलीजेंस सिस्टम पर तैयार किया जा रहा है. इसके साथ ऐप्पल एक स्मार्ट होम डिस्प्ले भी ला सकती है, जो स्पीकर की तरह भी काम करेगा और इसे दीवार पर लगाया जा सकेगा.

सितंबर में आएगी आईफोन 18 सीरीज

2026 की दूसरी तिमाही में ऐप्पल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज के प्रो मॉडल्स में कंपनी क्वालकॉम को छोड़ते हुए पहली बार इन-हाउस C1 मॉडम यूज कर सकती है. इसी सीरीज में पहला फोल्डेबल आईफोन भी देखने को मिल सकता है. इसके साथ कंपनी ऐप्पल वॉच मॉडल्स भी पेश करेगी.

सरप्राइज भी कर सकती है ऐप्पल

सामान्य लाइनअप के अलावा ऐप्पल अगले साल ग्राहकों को सरप्राइज भी कर सकती है. ऐसे कयास हैं कि कंपनी कैमरे जैसे किसी स्मार्ट होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को भी बाजार में उतार सकती है. इसके अलावा M5 चिप वाले मैक मिनी और मैक स्टूडियो भी अपग्रेड के साथ मार्केट में दस्तक देंगे. अगले साल OLED डिस्प्ले वाला आईपैड मिनी भी लॉन्च होने की संभावना है.

