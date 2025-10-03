19 साल के लड़के ने तोड़ डाली 17 कारें, पुलिस से पहले ChatGPT को बताई पूरी वारदात, जानें मामला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी19 साल के लड़के ने तोड़ डाली 17 कारें, पुलिस से पहले ChatGPT को बताई पूरी वारदात, जानें मामला

अमेरिका में एक छात्र ने पहले पार्किंग में खड़ी 17 गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर ChatGPT को पूरी वारदात बता दी. पुलिस को पूछताछ के दौरान तोड़फोड़ के सबूत मिले.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में एक 19 वर्षीय लड़के की हरकत के कारण ChatGPT चैटबॉट फिर से चर्चा में आ गया है. दरअसल, मिसूरी के इस छात्र ने पहले पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को तोड़ा और फिर घर आकर ChatGPT को पूरी वारदात बता दी. युवक ने घटना के बाद पुलिस को सूचना देने की बजाय इस चैटबॉट से बात करना उचित समझा. बाद में पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि कांड करने के बाद आरोपी छात्र चैटबॉट से बात कर रहा था.

17 गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Ryan Schaefer नामक इस छात्र ने पार्किंग में खड़ी 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था. वह सुबह 3 बजे ही पार्किंग स्पेस में पहुंच गया और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़-फोड़ शुरू कर दी. पुलिस को सर्विलांस फुटेज और दूसरे सबूतों से आरोपी का पता चला. बाद में जब मामले की जांच शुरू हुई तो पुलिस ने आरोपी का आईफोन खंगाला. इससे पता चला कि गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद युवक ने ChatGPT से लंबी बातचीत की थी और अपना जुर्म भी कबूल लिया था.

ChatGPT से आरोपी की हुई ये बातचीत

चैटबॉट के साथ बातचीत में युवक ने पूछा कि वह कितना परेशान है और क्या वह इस कृत्य के लिए जेल जा सकता है. इसके बाद उसने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की बात कबूल की और यहां तक कि चैटबॉट को भी धमकी दे डाली. आरोपी ने बातचीत में आगे लिखा कि उसने पिछले साल भी ऐसा कांड किया था और किसी को कुछ पता नहीं चला. उसे भरोसा था कि इस बार भी उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा. एक मैसेज में उसने यह भी लिखा कि गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उसे काफी अच्छा लगा है.

छात्र को हुई जेल

तोड़फोड़ की घटना के बाद आरोपी छात्र को संपत्ति के नुकसान के मामले में जेल में डाल दिया गया है. रिहा होने के बाद उसे शराब से संबंधित स्थानों से दूर रहना होगा और उसकी समय-समय पर ड्रग और एल्कोहल टेस्टिंग होती रहेगी.

Published at : 03 Oct 2025 12:54 PM (IST)
OpenAI AI Chatbot ChatGPT TECH NEWS
