Arattai ऐप के बाद अब जोहो कॉर्पोरेशन का Ulaa ब्राउजर अपना जलवा बिखेर रहा है. भारत में बना यह वेब ब्राउजर ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में टॉप पर पहुंच गया है. Arattai ऐप जहां WhatsApp के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, वहीं Ulaa ब्राउजर अपनी कैटेगरी में गूगल क्रोम और आईफोन पर सफारी ब्राउजर को टक्कर दे रहा है. प्राइवेसी पर खास फोकस वाला यह ब्राउजर एंड्रॉयड, iOS, विंडोज, मैक और Linux जैसे सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है.

यूजर्स की प्राइवेसी का खास ध्यान

जोहो का Ulaa ब्राउजर गूगल क्रोम की तरह क्रोमियम पर ही बना है, लेकिन इसमें यूजर्स प्राइवेसी का विशेष ख्याल रखा गया है. गूगल क्रोम जहां एड दिखाने के लिए यूजर का डेटा कलेक्ट करता है, वहीं Ulaa न तो यूजर्स डेटा कलेक्ट करता है और न ही इसे बेचता है. जोहो ने कहा कि इसके स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फीचर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पर्सनल जानकारी गोपनीय रहे और आपके ऑनलाइन फुटप्रिंट विज्ञापनदाताओं की नजरों में न आएं. यह ब्राउजर बिल्ट-इन एड ब्लॉकर्स के साथ आता है, जो आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को आसान और सुरक्षित बनाता है.

सरकार से अवॉर्ड जीत चुका है यह ब्राउजर

Ulaa ब्राउजर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से आयोजित इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज को जीता था. इस चैलेंज में सरकार ने भारतीय कंपनियों से वर्ल्ड क्लास ब्राउजर तैयार करने को कहा था. Ulaa ब्राउजर में वर्क, पर्सनल, किड्स, डेवलपर्स और ओपन सीजन समेत कई प्रोफाइल मोड मिलते हैं. वर्क मोड में जहां खास तौर पर एंटरप्राइज यूजर्स के लिए बनाया गया है, वहीं डेवलपर मोड को प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स और टेस्टर के लिए तैयार किया गया है.

Arattai ऐप ने भी मचाई थी धूम

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अपील के बाद Arattai ऐप अचानक से पॉपुलर हो गई. 2021 में लॉन्च हुई व्हाट्सऐप जैसे फीचर्स वाली इस ऐप को लाखों की संख्या में लोग डाउनलोड कर रहे हैं और यह भी ऐप स्टोर पर टॉप पर पहुंच गई थी.

