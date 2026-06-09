'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप

भारतीय क्रिकेट टीम-20 के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है. समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने आरोप लगाया कि PDA का होने की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया गया. यही नहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के इशारे पर उन्हें हटाया गया.

सपा एमएलसी ने आगे कहा कि आखिर क्या वजह है कि अच्छा प्रदर्शन के बावजूद उससे कप्तानी छीन ली गयी. इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण चोरी का आरोप लगाते हुए यूपी में कई भर्तियों का हवाला दिया.जिसमें 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाला प्रमुख से उठाया.सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने यह ब्यान आज वाराणसी में एबीपी लाइव से बातचीत करते हुए दिया.

बीजेपी आरक्षण लूट रही

आशुतोष सिन्हा ने आरोप लगाया कि 2019 में 69 हजार शिक्षक भर्ती में खुलेआम आरक्षित पदों को लूटा गया, उस मामले में छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं. इसके अलावा वन रक्षक व कई भर्तियों की सूची गिनाई. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक हर समाज को मौका दिया गया है, लेकिन बीजेपी एससी-एसटी व ओबीसी का लगातार उत्पीड़न कर रही है.

'यह भी पढ़ें: इंडिया गठबंधन के हुजूम में मुसलमान गायब...', मौलाना रजवी ने उठाए INDIA ब्लॉक की बैठक पर सवाल

यही नहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में सपा की सरकार बनने पर आरक्षण घोटाले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सपा द्वारा सभी जिलों में PDA आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है. उसी के तहत एमएलसी आशुतोष सिन्हा भी तैयारी से आए थे.

सूर्या की कप्तानी में जीता था टी-20 वर्ल्ड कप

यहां बता दें कि तीन महीने पहले ही सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप जीता था, अचानक उनका कप्तानी से हटना उनके समर्थकों और क्रिकेट के जानकारों को हैरान कर रहा है. BCCI ने अब टी-20 की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी है. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव के टीम में शामिल होने पर भी संशय है.

यह भी पढ़ें: 'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद