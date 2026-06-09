US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर

Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर

100 Days of War: ट्रंप के लिए यह युद्ध दोधारी तलवार है. एक तरफ समर्थक कहते हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु सपने को तोड़ दिया. वहीं, विरोधी कहते हैं कि उन्होंने मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 09 Jun 2026 03:16 PM (IST)
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आज से करीब 100 दिन पहले 28 फरवरी की सुबह जब तेहरान में लोग अपनी रुटीन जिंदगी में उलझे थे, तब अचानक आसमान से आग बरसने लगी. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर ऐसा हमला किया, जिसकी गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दी. पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए. होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया और एक ऐसी जंग शुरू हुई, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बहुत तेज' बताया था. आज वह 100 दिन पार कर चुकी है और अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही...

युद्ध से पहले: जनवरी-फरवरी 2026 में ईरान के अंदर क्या चल रहा था?

अमेरिका-इजरायल के हमले से करीब दो महीने पहले ही ईरान अपने अंदर ही बुरी तरह उबल रहा था. देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई थी.

  • 1 जनवरी 2026 (रात): लोरेस्तान प्रांत के अजना शहर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने एक कार को पलट दिया और कई जगह आग लगा दी. रॉयटर्स ने उस जगह की पहचान सैटेलाइट तस्वीरों से मिलान करके की. फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि भीड़ ने लगभग शाम 6 बजे पुलिस मुख्यालय में घुसने की कोशिश की थी.
  • 8 जनवरी 2026 (रात): तेहरान के हफ्ते तिर स्क्वायर के पास लोग इकट्ठा हुए और बैकग्राउंड में लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दी. एक गाड़ी में आग लग गई और एक व्यक्ति ने आसमान में फ्लेयर दागा. ये फुटेज 12 जनवरी को जारी किया गया, जब 4 दिनों के इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद कुछ पाबंदियां हटीं.
  • 11 जनवरी 2026 (जारी फुटेज): तेहरान के कहरिजक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर रिश्तेदार शवों की पहचान करने के लिए इकट्ठा हुए. ईरान की राज्य टीवी ने भी दर्जनों बॉडी बैग्स दिखाए, जिन्हें 'सशस्त्र आतंकियों' का काम बताया गया.

इन विरोध प्रदर्शनों के बीच तत्कालीन ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी, 'अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया, तो यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा.' ठीक उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में कहा, 'उम्मीद है हम एक डील करेंगे. अगर डील नहीं हुई, तो पता चल जाएगा कि वो (खामेनेई) सही थे या नहीं.'

आखिरी शांति प्रयास (फरवरी 2026)

  • 6 फरवरी 2026: ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अलबुसैदी ने मस्कट में ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात की. ईरान की ओर से अब्बास अराघची थे, तो अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और   जेरेड कुशनर (ट्रंप के दामाद) थे.
  • 26 फरवरी 2026: ये मुलाकातें जिनेवा में भी हुईं. ओमान न्यूज एजेंसी ने बताया कि बातचीत 'रचनात्मक भावना' से हो रही थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला. बस दो दिन बाद…

युद्ध शुरू: 28 फरवरी 2026- 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी'

सुबह करीब 8 बजे (तेहरान समयानुसार) अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान पर बड़ा हवाई और समुद्री हमला किया. अमेरिकी रक्षा विभाग (DVIDS) ने फुटेज जारी किया जिसमें दिखा:

  • USS जेराल्ड आर. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी.
  • जहाजों से मिसाइलें दागी गईं.
  • रॉकेट लॉन्चर और नाविक विमान तैयार किए गए.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया, 'थोड़ी देर पहले अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान में प्रमुख कॉम्बेट ऑपरेशन शुरू किए हैं.'

मीनाब शहर में शजारेह तय्यबेह बालिका स्कूल के पास एक मिसाइल गिरी. हमले के तुरंत बाद स्कूल से काला धुआं उठा, लोग चीख रहे थे और मलबा बिखरा था. 28 फरवरी को ही राज्य मीडिया ने बताया कि   कम से कम 40 लोग मारे गए. लेकिन यह आंकड़ा 3 मार्च तक बढ़कर 160 से ज्यादा हो गया, जब मीनाब के मोर्चे में शवों के बॉडी बैग्स लाए गए. इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने पुष्टि की कि उन्होंने ईरान पर स्ट्राइक की है.

उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की, 'खामेनेई, जो इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक था, मर चुका है.' एक सैटेलाइट इमेज ने तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को भारी नुकसान के साथ दिखाया.

ईरान का तत्काल पलटवार

  • बहरीन पर हमला (28 फरवरी): बहरीन के मनामा में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के सर्विस सेंटर को मिसाइळ से उड़ा दिया गया. रॉयटर्स के हाथ लगे फुटेज में कार के अंदर से विस्फोट की आवाज सुनाई देती है और लोग चिल्ला रहे हैं 'Oh my God'. आवासीय इमारतों में भी आग लग गई.
  • होर्मुज बंद (1 मार्च 2026): ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने रेडियो पर अंग्रेजी में एलान किया, अब से होर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं है. अगली सूचना तक यही लागू रहेगा.'
  • तेल अवीव में मिसाइल (1 मार्च): ईरान ने तेल अवीव के एक आवासीय इलाके में मिसाइल मारी, जिससे एक महिला की मौत हुई और कई घायल हो गए. ड्रोन व्यू में इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखा. इजरायली विपक्षी नेता यायर लापीद ने घटनास्थल पर कहा, 'यह एक न्यायपूर्ण युद्ध की कीमत है.'
  • कुवैत में अमेरिकी विमान गिराए (2 मार्च): कुवैत के अल जहरा के ऊपर एक सैन्य विमान आसमान से गिरता दिखा, जिसका पायलट पैराशूट से बच निकला. कुवैती रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि कई अमेरिकी विमान उनके क्षेत्र में क्रैश हुए, लेकिन सभी दल सुरक्षित बच गए.
  • सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला (2 मार्च): सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया. फुटेज में भारी काला धुआं पूरे इलाके को ढकता हुआ दिखा.

युद्ध का तीसरा दिन और उसके बाद

  • दुबई में अमेरिकी कौंसुलेट पर हमला (3 मार्च): फुटेज में दिखा कि दुबई में अमेरिकी कौंसुलेट के ऊपर धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा है और लोग मोबाइल से फोटो ले रहे हैं.
  • कुम में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का सचिवालय नष्ट (3 मार्च): तेहरान के दक्षिण में कुम शहर में ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का सचिवालय पूरी तरह ढहा दिया गया. यह वही निकाय है जो नया सुप्रीम लीडर चुनता है. फुटेज में मलबा और टूटी हुई इमारत दिखी.
  • श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत डूबा (4 मार्च): अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के दक्षिणी तट पर ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया. श्रीलंका के गॉल शहर के अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सुबह के डिस्ट्रेस कॉल के बाद 87 शव बरामद किए गए.
  • सनंदज में बमबारी (5 मार्च): ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत के शहर सनंदज में रात के समय कई धमाके हुए. फुटेज में आसमान में आग और काला धुआं उठता दिखा.
  • दुबई एयरपोर्ट के पास धुआं (7 मार्च): दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के पीछे धुएं का गुबार दिखा, ठीक उससे पहले एमिरेट्स ने अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दीं. दुबई सरकार ने बताया कि इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरा.
  • कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिक शहीद (7 मार्च): पोर्ट शुआइबा, कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य सुविधा पर ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सेना के जवान मारे गए. वे सभी आयोवा के डी मोइने स्थित 103rd सस्टेनमेंट कमांड से थे. डोवर, डेलावेयर में उनके पार्थिव शरीर को ले जाते समय ट्रंप ने खुद सलामी दी.

ईरान के ईंधन डिपो और रिफाइनरी पर हमले

  • 7 मार्च को तेहरान के शाहरान रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिससे देर रात आसमान में आग और घना धुआं उठा.
  • 8 मार्च को अकदसियह ईंधन डिपो में भीषण आग लग गई. नासा FIRMS ने उस क्षेत्र में थर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट की. इजरायली सेना ने टेलीग्राम पर लिखा कि उन्होंने तेहरान में कई ईंधन स्टोरेज सुविधाओं को निशाना बनाया.

नया सुप्रीम लीडर (9 मार्च 2026)

ईरानी राज्य टीवी चैनल वन ने घोषणा की कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है. मुज्तबा एक मिड-रैंकिंग क्लेरिक हैं और उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से करीबी संबंध रहे हैं.

समुद्र में जंग: तेल टैंकर, मालवाहक जहाज और नाकेबंदी

  • 12 मार्च 2026 को ईरान ने इराकी पानी में तेल के टैंकरों पर हमला किया. फुटेज में टैंकर में विस्फोट और आग लगते दिखे.
  • 19 अप्रैल 2026 को अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक USS स्प्रुअंस ने ईरानी-फ्लैग मालवाहक जहाज M/V टूस्का पर गोलियां चलाईं. CENTCOM के मुताबिक, चालक दल ने 6 घंटे तक चेतावनियों का पालन नहीं किया. बाद में अमेरिकी मरीन ने इस जहाज को जब्त कर लिया.
  • 23 अप्रैल 2026 को ईरानी राज्य टीवी ने दिखाया कि IRGC ने दो कंटेनर जहाज- MSC फ्रांसेस्का (पनामा फ्लैग) और एपामिनोंडास (लाइबेरिया फ्लैग)- को होर्मुज में जब्त कर लिया. ईरान ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनुमति के बिना काम किया और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की.

हिजबुल्लाह और लेबनान का मोर्चा

युद्ध सिर्फ ईरान-अमेरिका तक सीमित नहीं रहा. लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए.

  • 7 अप्रैल 2026 को एक नाजुक संघर्ष विराम की घोषणा हुई. बातचीत जारी रखने का फैसला हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह को इसमें शामिल नहीं किया गया.
  • 8 अप्रैल 2026 को इजरायल ने बेरूत पर 10 मिनट में 300 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली बमबारी कर दी.
  • 11 अप्रैल 2026 को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ इस्लामाबाद पहुंचे. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वहां थे. लेकिन ईरान ने कहा कि जब तक लेबनान पर प्रतिबद्धता और प्रतिबंधों में ढील नहीं मिलती, बातचीत नहीं होगी. इस तरह वार्ता लगभग टूट गई.
  • 17 अप्रैल 2026 को लेबनान और इजरायल ने दशकों में पहली बार सीधे कूटनीतिक बातचीत की, लेकिन हिजबुल्लाह ने फिर से दोनों तरफ से लड़ाई शुरू कर दी.
  • 31 मई 2026 को इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में पिछले 25 सालों में सबसे गहरी जमीनी घुसपैठ की.
  • 1-7 जून 2026 को लगातार हवाई हमले हुए, इजरायली ड्रोन से 11 लोग मारे गए और लेबनानी सेना के तीन सदस्य शहीद हुए.
  • 7-8 जून 2026 को 100वें दिन के करीब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर फिर से गोलियां चलाईं. इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया. ईरान ने इजरायल पर सीधा हमला किया.
  • 8 जून 2026 को सुबह तड़के इजरायल ने ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों पर हवाई हमले किए. ईरानी राज्य टीवी ने इस्फहान, तबरीज और तेहरान में धमाकों की आवाज की पुष्टि की.

इस जंग से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा?

CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक,

  • युद्ध शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गईं. होर्मुज बंद होने से आपूर्ति ठप हो गई.
  • अमेरिकी शेयर बाजार (S&P 500) ने शुरुआती गिरावट के बाद अपने नुकसान की भरपाई कर ली, लेकिन यूरोपीय शेयर बाजार अब भी दबाव में हैं क्योंकि ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हुई हैं.
  • बॉन्ड मार्केट में निवेशक सरकारी बॉन्ड की तरफ भागे.
  • ट्रंप प्रशासन ने युद्ध को 'तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने' और 'ईरान को परमाणु हथियार से रोकने' के लिए जरूरी बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है.

यूरोपीय संघ ने लगाए प्रतिबंध

यूरोपीय संघ ने सोमवार (8 जून) को दो ईरानी व्यक्तियों और IRGC नेवी की एक यूनिट पर प्रतिबंध लगाए:

  • मोहम्मद अकबरजादेह- IRGC नेवी के डिप्टी कमांडर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
  • हामिद हुसैनी- ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स यूनियन के प्रतिनिधि
  • IRGC नेवी का हार्मुजियन प्रांतीय कमांड

EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा, 'ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध मंजूर नहीं हैं. जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यातायात बाधित करने में शामिल हैं.' ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजेम घरीबाबादी ने इस कदम को 'राजनीतिक और गलत' बताते हुए कोई महत्व न देने की बात कही.

तो फिर अब आगे क्या होगा?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल कोई पक्का संघर्ष विराम नहीं है. इजरायल और हिजबुल्लाह आमने-सामने हैं. ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अब तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मौसम चल रहा है. होर्मुज स्ट्रेट अब भी पूरी तरह नहीं खुला है. तेल की कीमतें अस्थिर हैं और हर गुजरते दिन के साथ आम लोगों की मौतें बढ़ती जा रही हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:16 PM (IST)
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