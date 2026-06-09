'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
Anaya Bangar: जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान कर दिया है. उन्होंने प्रणीत मोरे के शो में डेटिंग, पार्टनर और प्यार पर भी बात की.
अनाया बांगर हाल ही में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप शो में पहुंची थीं. इस दौरान उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ़, रिश्तों और डेटिंग से जुड़ी पसंद के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने प्यार, अट्रैक्शन और अपने होने वाले पार्टनर में किन खूबियों को चाहती हैं, इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए. इस शो की क्लिप अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
‘मेरी दिलचस्पी मर्दों में है’
बातचीत के दौरान, अनाया ने खुलकर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप में वह क्या चाहती हैं, इस पर बात की. उन्होंने कहा, "मेरी दिलचस्पी मर्दों में है और मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन 'स्ट्रेट' है." जब उनसे पूछा गया कि क्या अभी उनकी ज़िंदगी में कोई खास व्यक्ति है, तो अनाया ने साफ़ किया कि वह अभी सिंगल हैं, लेकिन राइट पर्सन से मिलने के लिए तैयार हैं.
सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "अभी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए."
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कैसा पार्टनर चाहती हैं अनाया?
इसके बाद बातचीत उनके आइडियल रिलेशनशिप के नज़रिए पर मुड़ी. अनाया ने बताया कि वह ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो लंबा, फिजिकली फिट और इमोशनली एक्सप्रेसिव हो. अपनी उम्मीदें बताते हुए उन्होंने कहा कि वह ऐसे इंसान को पसंद करेंगी जो लंबा, मस्कुलर और इमोशनली समझदार हो. उनके जवाब पर ऑडियंस में हंसी गूंज उठी, जिससे बातचीत में एक मज़ेदार पल जुड़ गया.
क्रिकेटर्स और DM के बारे में पूछे गए सवालों पर क्या बोलीं अनाया?
प्रणित मोरे ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स से मैसेज मिलते हैं और क्या उनमें उनकी कोई दिलचस्पी है. इस सवाल पर अनाया ने बताया कि खेल से उनका गहरा नाता है. उन्होंने खुद क्रिकेट खेला है और कई क्रिकेटर्स के साथ मैदान शेयर किया है. हालांकि, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज मिलने वाले सवाल का सीधे जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर उसे टाल दिया.
कई दर्शकों ने अनाया के बेबाक और आत्मविश्वास भरे अंदाज़ की तारीफ़ की, जिससे ऑनलाइन उनकी निजी ज़िंदगी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई.
कौन हैं अनाया बांगर?
अनाया बांगर, जो जन्म के समय लड़का थीं, बाद में वह महिला बन गईं, हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट के नतीजे बताए थे. 23 साल की उम्र में, एक साल तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) लेने के बाद, उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ काम करना शुरू किया, अनाया बांगर, भारत के पूर्व नेशनल क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. संजय बांगर कोच और क्रिकेट कमेंटेटर भी रह चुके हैं.
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