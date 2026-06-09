हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान

'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान

Anaya Bangar: जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान कर दिया है. उन्होंने प्रणीत मोरे के शो में डेटिंग, पार्टनर और प्यार पर भी बात की.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

अनाया बांगर हाल ही में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप शो में पहुंची थीं. इस दौरान उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ़, रिश्तों और डेटिंग से जुड़ी पसंद के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने प्यार, अट्रैक्शन और अपने होने वाले पार्टनर में किन खूबियों को चाहती हैं, इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए. इस शो की क्लिप अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

मेरी दिलचस्पी मर्दों में है’
बातचीत के दौरान, अनाया ने खुलकर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप में वह क्या चाहती हैं, इस पर बात की. उन्होंने कहा, "मेरी दिलचस्पी मर्दों में है और मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन 'स्ट्रेट' है." जब उनसे पूछा गया कि क्या अभी उनकी ज़िंदगी में कोई खास व्यक्ति है, तो अनाया ने साफ़ किया कि वह अभी सिंगल हैं, लेकिन राइट पर्सन से मिलने के लिए तैयार हैं.

  सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "अभी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

ये भी पढ़ें-Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 4: 'है जवानी तो इश्क होना है' की मंडे टेस्ट में हवा हुई टाइट, चादिनों में बस इतनी हुई कमाई

कैसा पार्टनर चाहती हैं अनाया?
इसके बाद बातचीत उनके आइडियल रिलेशनशिप के नज़रिए पर मुड़ी. अनाया ने बताया कि वह ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो लंबा, फिजिकली फिट और इमोशनली एक्सप्रेसिव हो.  अपनी उम्मीदें बताते हुए उन्होंने कहा कि वह ऐसे इंसान को पसंद करेंगी जो लंबा, मस्कुलर और इमोशनली समझदार हो. उनके जवाब पर ऑडियंस में हंसी गूंज उठी, जिससे बातचीत में एक मज़ेदार पल जुड़ गया.

क्रिकेटर्स और DM के बारे में पूछे गए सवालों पर क्या बोलीं अनाया?
प्रणित मोरे ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स से मैसेज मिलते हैं और क्या उनमें उनकी कोई दिलचस्पी है. इस सवाल पर अनाया ने बताया कि खेल से उनका गहरा नाता है. उन्होंने खुद क्रिकेट खेला है और कई क्रिकेटर्स के साथ मैदान शेयर किया है. हालांकि, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज मिलने वाले सवाल का सीधे जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर उसे टाल दिया.

कई दर्शकों ने अनाया के बेबाक और आत्मविश्वास भरे अंदाज़ की तारीफ़ की, जिससे ऑनलाइन उनकी निजी ज़िंदगी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई.

कौन हैं अनाया बांगर?
अनाया बांगर, जो जन्म के समय लड़का थीं, बाद में वह महिला बन गईं, हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट के नतीजे बताए थे. 23 साल की उम्र में, एक साल तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) लेने के बाद, उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ काम करना शुरू किया, अनाया बांगर, भारत के पूर्व नेशनल क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. संजय बांगर कोच और क्रिकेट कमेंटेटर भी रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें:-shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

और पढ़ें
Published at : 09 Jun 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Anaya Bangar Pranit More
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
बॉलीवुड
नाम से खानदान का नाम हटा दो...कंगना रनौत के इस फैसले से नाराज हो गए थे उनके दादा
नाम से खानदान का नाम हटा दो...कंगना के इस फैसले से नाराज हो गए थे उनके दादा
बॉलीवुड
सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनम कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनम कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
Peddi BO Day 5 Worldwide: पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म, 'कुरुप्पु' को भी दी मात
पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म
Advertisement

वीडियोज

PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे गोले-कारतूस
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे कारतूस
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
Explained: जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज! 11,575 फीट की ऊंचाई पर पानी, पत्थर और बर्फ से रोज जंग, कैसे बनी एशिया की सबसे लंबी सुरंग?
जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज.. पानी, पत्थर और बर्फ से जंग, कैसे बनी सबसे लंबी सुरंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
ऑटो
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget