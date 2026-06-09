हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram ने बदला प्रोफाइल का तरीका, अब यूजर खुद बदल सकेंगे लुक

Instagram ने बदला प्रोफाइल का तरीका, अब यूजर खुद बदल सकेंगे लुक

Instagram Profile Grid Reordering: इंस्टाग्राम ने एक नए फीचर का ऐलान किया है. इसकी मदद से यूजर अपने प्रोफाइल पर नजर आने वाली ग्रिड को अपनी मर्जी से अरेंज कर पाएंगे.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इंस्टाग्राम ने प्रोफाइल ग्रिड पोस्ट रीऑर्डरिंग फीचर लॉन्च किया है।
  • अब यूज़र्स अपनी पसंदीदा पोस्ट को ऊपर रखकर प्रोफाइल सजाएंगे।
  • यह क्रिएटर्स, ब्रांड्स को मुख्य कंटेंट आसानी से उजागर करने देगा।

Instagram Profile Grid Reordering: इंस्टाग्राम पर अब यूजर्स अपनी मर्जी से प्रोफाइल को सजा सकेंगे. दरअसल, कंपनी ने एक नए प्रोफाइल कस्टमाइजेशन फीचर का ऐलान किया है, जो यूजर्स को प्रोफाइल ग्रिड पर पोस्ट को रिअरेंज करने का ऑप्शन देगा. इसकी मदद से यूजर पोस्ट को हाइड या डिलीट किए बिना अपने प्रोफाइल पेज पर कंटेट को रिअरेंज कर सकेंगे. उन्हें पिन किए बिना भी अपनी मर्जी को पोस्ट को सबसे ऊपर दिखाने का ऑप्शन मिल जाएगा. यूजर्स काफी लंबे समय से इस फीचर की मांग कर रहे थे और अब खुद इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोस्सेरी ने इसे रिवील किया है.

नए फीचर से क्या बदलेगा?

नया फीचर आने के बाद यूजर अपने प्रोफाइल ग्रिड पर पोस्ट की पोजिशन को मैनुअली चेंज कर पाएगा. अभी तक इंस्टाग्राम इसके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करती थी, जिसमें सबसे रिसेंट पोस्ट प्रोफाइल ग्रिड में सबसे ऊपर दिखती थी. हालांकि, यूजर को तीन पोस्ट पिन करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके बाद की पोस्ट की पोजिशन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता था. अब रिऑर्डरिंग ऑप्शन आने के बाद यूजर पोस्ट को अलग-अलग पोजिशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे. इससे उन्हें अपनी फेवरेट, मोस्ट लाइक्ड, मोस्ट व्यूड और मोस्ट शेयर्ड पोस्ट को सबसे ऊपर रखने का मौका मिलेगा. साथ ही इससे वो प्रोफाइल की ओवरऑल अपीयरेंस भी बदल पाएंगे. इंस्टाग्राम ने भी कहा है कि यूजर अब अपने बेस्ट वर्क को सबसे ऊपर, सेंटर और कहीं भी रखकर अपनी मर्जी से अपनी स्टोरी बता पाएंगे.

लंबे समय से की जा रही थी इस फीचर की मांग

इंस्टाग्राम यूजर और क्रिएटर लंबे समय से इस फीचर की डिमांड कर रहे थे. कंपनी ने कहा कि यह फीचर यूजर को अपने प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में मदद करेगा. इससे क्रिएटर्स, बिजनेसेस और ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स, कैंपेन और दूसरा इंपोर्टेंट कंटेट भी हाइलाइट करने का मौका मिलेगा. कंपनी ने बताया कि यूजर अपनी मर्जी से कभी भी ग्रिड के लेआउट को बदल सकेंगे और इससे कंटेट पोस्टिंग की डेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इंस्टाग्राम का पेड सब्सक्रिप्शन भी हुआ रोलआउट

ग्रिड को ऑर्डर करने का फीचर लाने से पहले कंपनी अपना पेड सब्सक्रिप्शन प्लान Instagram Plus भी रोल आउट कर चुकी है. रत में इसकी कीमत 299 रुपये प्रति माह रखी गई है. इसमें यूजर को 48 घंटे तक स्टोरी लाइव रखने, बिना व्यूअर लिस्ट में आए किसी की स्टोरी देखने समेत कई फीचर्स मिलेंगे.

ये भी पढ़ें-

Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Instagram ने बदला प्रोफाइल का तरीका, अब यूजर खुद बदल सकेंगे लुक
Instagram ने बदला प्रोफाइल का तरीका, अब यूजर खुद बदल सकेंगे लुक
टेक्नोलॉजी
500 शब्द लिखने में कितना पानी पी लेता है ChatGPT? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
500 शब्द लिखने में कितना पानी पी लेता है ChatGPT? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
Amazon से मंगाया पार्सल तो जरूर चेक करें यह पिंक डॉट, गलती से भी इग्नोर किया तो हो जाएगा SCAM
Amazon से मंगाया पार्सल तो जरूर चेक करें यह पिंक डॉट, गलती से भी इग्नोर किया तो हो जाएगा SCAM
टेक्नोलॉजी
जेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके
जेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके
Advertisement

वीडियोज

PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
क्रिकेट
Watch: एक छोर पर दोनों बल्लेबाज, विरोधी खिलाड़ी के जूते से रुका बल्ला; रन आउट देख उड़ जाएंगे होश
एक छोर पर दोनों बल्लेबाज, विरोधी खिलाड़ी के जूते से रुका बल्ला; रन आउट देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
इंडिया
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज
नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
ऑटो
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget