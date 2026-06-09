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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: एक छोर पर दोनों बल्लेबाज, विरोधी खिलाड़ी के जूते से रुका बल्ला; रन आउट देख उड़ जाएंगे होश

Watch: एक छोर पर दोनों बल्लेबाज, विरोधी खिलाड़ी के जूते से रुका बल्ला; रन आउट देख उड़ जाएंगे होश

Priyansh Arya Bizarre Run Out: प्रियांश आर्य श्रीलंक-ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में बहुत बड़े ही अजीब तरीके से आउट हुए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला जा रहा है. मैच में एक ऐसा रन आउट देखने को मिला, जिसने सबके होश उड़ा दिए. ऐसा तो कई बार देखा गया है कि जब दोनों बल्लेबाज खुद का विकेट बचाने के लिए एक ही छोर पर पहुंच जाते हैं. लेकिन इस दफा इससे भी कुछ अलग हटकर हुआ. सेम एंड पर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों में से एक का बल्ला क्रीज पर पहुंचने से पहले विरोधी टीम के खिलाड़ी के जूते से रुक गया. 

भारतीय बल्लेबाज प्रियांश आर्य (Priyansh Arya) इस दुर्भाग्य तरीके से आउट हुए. प्रियांश के साथ इस घटना में रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) शामिल रहे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि रनआउट का पूरा माजरा क्या है. 

यह रनआउट पहली पारी के 13वें ओवर में हुआ. गायकवाड़ ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेला और डबल रन के लिए कॉल किया. प्रियांश पहले तो राजी हो गए, फिर बाद में वह हिचकिचाए. अंतत: दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए. गायकवाड़ ने क्रीज पूरी कर ली, लेकिन प्रियांश का जूता श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला के पैर के नीचे फंस गया और वह क्रीज पूरी नहीं कर सके. यहां देखें वीडियो...

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इंडिया-ए ने बनाए 277 रन, गायकवाड़ ने जड़ा शतक  

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी इंडिया-ए ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान तिलक वर्मा ने 97 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 60 रन स्कोर किए. टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मुकाबले में फ्लॉप दिखाई दिए. वैभव ने 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान श्रीलंका-ए के मोहम्मद शिराज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए. 

 

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले रोहित-हार्दिक के खेलने पर नया अपडेट, जानें दोनों खेलेंगे या नहीं?

Published at : 09 Jun 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
RUTURAJ GAIKWAD Priyansh Arya Sri Lanka A Vs India A
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