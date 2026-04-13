Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Realme Narzo 100 Lite 14 अप्रैल को 7000mAh बैटरी और गेमिंग फीचर्स से लैस होगा।

Upcoming Smartphones: 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के बीच भारत का स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है. कई बड़ी कंपनियां अपने नए डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में हैं. Vivo, OPPO, Realme, Infinix और Redmi जैसे ब्रांड इस हफ्ते अलग-अलग सेगमेंट में अपने फोन पेश करने वाले हैं. ऐसे में बजट से लेकर प्रीमियम तक हर यूजर के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा.

Vivo T5 Pro

Vivo T5 Pro को 15 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों में समझौता नहीं करना चाहते. इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले और स्मूद 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव बेहतर होगा.

इसमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को आसान बनाएगा. फोन में बड़ा वेपर कूलिंग सिस्टम और लगभग 9000mAh की विशाल बैटरी मिलने की चर्चा है. कीमत की बात करें तो इसे लगभग 30,000 से 37,000 रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है.

OPPO F33 सीरीज

OPPO F33 Pro और OPPO F33 को भी 15 अप्रैल को पेश किया जाएगा. इस सीरीज में कंपनी कैमरा और प्रीमियम डिजाइन पर खास ध्यान दे रही है.

F33 Pro में 50MP का मेन कैमरा और खासतौर पर 50MP का अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा मिल सकता है जो व्लॉगिंग और ग्रुप सेल्फी के लिए शानदार रहेगा. साथ ही इसमें बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. इसकी कीमत करीब 35,000 रुपये से कम रखी जा सकती है जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत दावेदार बन सकता है.

Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro 13 अप्रैल को लॉन्च होगा और यह फोन अपने डिस्प्ले और यूनिक डिजाइन के कारण चर्चा में है. इसमें हाई ब्राइटनेस वाला AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है जिससे आउटडोर यूज में भी स्क्रीन साफ दिखेगी.

फोन में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट और दमदार कूलिंग सिस्टम मिल सकता है. कैमरा सेटअप भी काफी संतुलित रहने की उम्मीद है. इसके अलावा बड़ी बैटरी और सुपरफास्ट चार्जिंग इसे एक ऑलराउंडर बना सकती है. फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है.

Realme Narzo 100 Lite

Realme Narzo 100 Lite 14 अप्रैल को लॉन्च होगा और यह फोन खासतौर पर बजट यूजर्स और गेमिंग लवर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और बड़ा वेपर कूलिंग सिस्टम मिल सकता है. साथ ही 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है जो लंबे समय तक बैकअप देगी. AI फीचर्स और नए Realme UI के साथ यह फोन सस्ते में अच्छा अनुभव देने की कोशिश करेगा.

Redmi A7 Pro 5G

Redmi A7 Pro 5G 13 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. यह फोन उन यूजर्स के लिए होगा जो कम कीमत में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. इसमें बड़ा डिस्प्ले, Android 16 पर आधारित नया HyperOS और AI कैमरा फीचर्स मिलने की उम्मीद है. साथ ही बड़ी बैटरी इसे डेली यूज के लिए बेहतर विकल्प बना सकती है. इसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है लेकिन इसे बजट सेगमेंट में रखा जा सकता है.

इस हफ्ते क्यों खास है

कुल मिलाकर यह हफ्ता स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काफी रोमांचक रहने वाला है. एक तरफ प्रीमियम फीचर्स वाले फोन आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बजट यूजर्स के लिए भी कई अच्छे विकल्प लॉन्च हो रहे हैं. अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते आने वाले ये डिवाइस आपके लिए कई शानदार ऑप्शन खोल सकते हैं.

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