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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स

AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स

AI Chatbots: Google Gemini का कनेक्शन Gmail, Drive और अन्य Google सर्विसेज से होता है इसलिए यह ज्यादा डेटा एक्सेस कर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Apr 2026 06:01 PM (IST)
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  • AI चैटबॉट्स निजी सहायक बन गए हैं, पर डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
  • ChatGPT में मॉडल सुधार बंद करें, अस्थायी चैट का प्रयोग करें।
  • Google Gemini में ऐप एक्टिविटी बंद करें, ऑटो-डिलीट का विकल्प चुनें।
  • Copilot में व्यक्तिगत उपयोग की ट्रेनिंग और पर्सनलाइजेशन बंद करें।

AI Chatbots: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फोटो बनाने या सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहा. ChatGPT, Google Gemini और Microsoft Copilot जैसे प्लेटफॉर्म अब लोगों के पर्सनल असिस्टेंट, डायरी और यहां तक कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बन चुके हैं. लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है आपका डेटा कितना सुरक्षित है? ये AI टूल्स आपकी पसंद, बातचीत और व्यवहार को समझकर बेहतर रिजल्ट देते हैं लेकिन कई बार यही जानकारी उनके सिस्टम में स्टोर भी हो जाती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी प्राइवेसी पर खुद कंट्रोल रखें.

ChatGPT पर डेटा कैसे सुरक्षित रखें?

अगर आप ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं. सबसे पहले, सेटिंग्स में जाकर Improve the model for everyone जैसे विकल्प को बंद कर दें. इससे आपकी चैट्स AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी. इसके अलावा, आप Temporary Chat का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस मोड में की गई बातचीत सेव नहीं होती जिससे आपकी निजी बातें सुरक्षित रहती हैं. समय-समय पर अपनी चैट हिस्ट्री को डिलीट करना भी जरूरी है. चाहें तो हर महीने पूरा इतिहास साफ कर सकते हैं ताकि कोई पुराना डेटा स्टोर न रहे.

Google Gemini में प्राइवेसी कंट्रोल कैसे करें?

Google Gemini का कनेक्शन Gmail, Drive और अन्य Google सर्विसेज से होता है इसलिए यह ज्यादा डेटा एक्सेस कर सकता है. इससे बचने के लिए आपको Gemini Apps Activity सेटिंग में जाकर डेटा कलेक्शन को बंद करना चाहिए. आप ऑटो-डिलीट का विकल्प भी चुन सकते हैं जिससे आपकी जानकारी एक तय समय (जैसे 3 महीने) के बाद खुद ही हट जाएगी. पुरानी एक्टिविटी को मैन्युअली डिलीट करना भी जरूरी है. साथ ही, जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है जैसे Drive, Docs या Gmail, उनका कनेक्शन हटाना बेहतर रहता है.

Microsoft Copilot पर डेटा सेफ रखने के तरीके

Microsoft Copilot में प्राइवेसी सेटिंग्स इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप इसे पर्सनल या वर्क अकाउंट से इस्तेमाल कर रहे हैं. यहां आपको प्रोफाइल में जाकर प्राइवेसी सेटिंग्स खोलनी होंगी और Training on text और Training on voice जैसे ऑप्शन बंद करने होंगे. इसके अलावा, पर्सनलाइजेशन फीचर को ऑफ कर दें ताकि Copilot आपकी जानकारी को याद न रखे. अगर आपने पहले कोई संवेदनशील जानकारी शेयर की है तो उसे चैट हिस्ट्री से तुरंत डिलीट करना बेहतर रहेगा.

क्यों जरूरी है ये सावधानी?

AI टूल्स आपकी जिंदगी को आसान जरूर बनाते हैं लेकिन अगर आप बिना सोचे-समझे इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी निजी जानकारी रिस्क में पड़ सकती है. थोड़ी सी सेटिंग्स बदलकर आप अपनी प्राइवेसी को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

क्या Google पर लीक हो गई है आपकी पर्सनल जानकारी? बस ये ट्रिक अपनाएं और मिनटों में हटाएं अपनी डिटेल्स

Published at : 12 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Google Gemini Microsoft Copilot ChatGPT AI Chatbots TECH NEWS HINDI
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