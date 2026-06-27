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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर कोई कर रहा है Transparent Solar Panel की बात, लेकिन क्या Black Panel अब भी है बेस्ट? जानें दोनों में अंतर

हर कोई कर रहा है Transparent Solar Panel की बात, लेकिन क्या Black Panel अब भी है बेस्ट? जानें दोनों में अंतर

Transparent Vs Black Solar Panel: ये नॉर्मल शीशे की तरह होता है और आसानी से सूरज की रौशनी से बिजली बनाने का काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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Transparent Vs Black Solar Panel: सोलर पैनल आज कल काफी तेजी से लोगों के बीच चर्चित हो चुका है. लोग अब अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं. इतना ही नहीं, भारत सरकार भी सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सोलर पैनल में भी कई तरह की नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं. दरहसल, आज कल मार्केट में ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन क्या ये ब्लैक फिल्म वाले सोलर पैनल से ज्यादा बेहतर हैं? आज ह्म आपको इसके बारे में ही बताने जा रहे हैं.

क्या Black Solar Panel आज भी हैं बेस्ट?

जानकारी के अनुसार, Black Solar Panel खासतौर पर Monocrystalline Technology पर आधारित होते हैं. काले रंग के होने कारण ये सूरज की रौशनी को ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करके बिजली बनाने का काम करते हैं. ये काफी तेजी से बिजली पैदा करने के लिए जाने जाते हैं. इतना ही नहीं, ये कम जगह पर आसानी से फिट भी हो जाते हैं. इसलिए घरों, फैक्ट्रियों और बड़े सोलर प्लांट्स में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. साथ ही इनकी उम्र भी लगभग 25 से 30 साल तक हो सकती है.

क्या होता है Transparent Solar Panel

दरहसल, Transparent Solar Panel ऐसा सोलर पैनल होता है जो पूरी तरह या कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है. इसका मतल है कि इसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है. ये नॉर्मल शीशे की तरह होता है और आसानी से सूरज की रौशनी से बिजली बनाने का काम करता है. इस सोलर पैनल की सबसे खास बात ये है कि इसे आप बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी के ऊपर या ग्रीनहाउस जैसी जगहों पर आसानी से लगा सकते हैं.

दोनों के बीच क्या है सबसे बड़ा अंतर?

Transparent Solar Panel का सबसे बड़ा दया इसका डिजाइन है और कई जगहों पर इस्तेमाल किए जाने की क्वालिटी है. ये इमारत की सुंदरता बनाए रखते हुए बिजली भी पैदा कर सकता है.

वहीं, दूसरी ओर, Black Solar Panel की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाई Efficiency है. बता दें कि ब्लैक वाले पैनल ट्रांसपेरेंट के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से बिजली बनाने में सक्षम हैं. ऐसे में अगर आप अपने घर का बिजली बिल बचाना चाहते है तो ब्लैक सोलर पैनल आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

किसे खरीदने में है फायदा

अगर आप किसी बड़े ऑफिस, मॉल या ग्लास बिल्डिंग के लिए सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल की ओर रुख करना चाहिए. वहीं अगर आप कम जगह में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और कम बिजली बिल भी चाहते हैं तो आपके लिए ब्लैक सोलर पैनल एक बेस्ट ऑप्शन साबित होगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
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