Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्लाउड कहीं से भी पहुँच प्रदान करता है; हार्ड ड्राइव ऑफलाइन।

Cloud Storage Vs External Hard Drive: आज के समय में लोग स्मार्टफोन या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अब लोगों को अपने डेटा की भी चिंता ज्यादा रहती है. लोग आज के समय में फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट जैसी चीजें का बैकअप रखते हैं. बैकअप के लिए अब लोग क्लाउड स्टोरेज या फिर External Hard Drive का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों कैसे काम करते हैं और दोनों में से आपके लिए कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है. आइए जानते हैं विस्तार से.

Cloud Storage कैसे काम करता है?

Cloud Storage के नाम से ही पता चलता है कि आपका डेटा क्लाउड में स्टोर होता है. जी हां, दरअसल क्लाउड स्टोरेज में आपकी फाइलें आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन में नहीं बल्कि इंटरनेट से चलने वाले किसी कंपनी के सर्वर या फिर क्लाउड सर्वर में सेव होते हैं. यहां पर आपको एक बार अपनी फाइल अपलोड करनी होती है. इसके बाद आप उस फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. साथ ही यहां पर आपकी फाइलें ज्यादा सुरक्षित रहती है. अगर आपका लैपटॉप या सिस्टम खराब भी हो जाता है तो भी आपके डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और आप उसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं.

External Hard Drive कैसे काम करती है?

वहीं, अब External Hard Drive की बात करें तो ये एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे USB के जरिए कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है. इसमें यूजर का डेटा सीधे ड्राइव में सेव होता है और फाइल देखने या कॉपी करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है. इसीलिए इस डिवाइस को लोग बड़ी फाइलों का बैकअप लेने और ऑफलाइन इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझते हैं.

दोनों में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

Cloud Storage का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी फाइलों को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों के साथ आसानी से शेयर भी कर सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर, External Hard Drive पूरी तरह आपके पास रहती है और इंटरनेट पर निर्भर नहीं होती. लेकिन हां, हार्ड ड्राइव अगर आपके जाने-अनजाने में खो जाती है तो आपका डेटा भी वापस नहीं लाया जा सकता है. क्योंकि इसे ऑफलाइन इस्तेमाल के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है.

किसे चुनना रहेगा बेहतर?

अगर आप अक्सर सफर करते हैं, कई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि आपका डेटा हर समय उपलब्ध रहे तो Cloud Storage आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आपको ज्यादा डेटा ऑफलाइन ही स्टोर करना है वो भी बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के तो आपके लिए हार्ड ड्राइव ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. हालांकि, आखिरी फैसला आपका ही होता है कि आपकी जरूरत क्या है और कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करते हैं.

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