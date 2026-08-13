20 हजार की डाउन पेमेंट पर भी आ जाएगा iPhone 17 pro, जानिए कैसे?

iPhone 17 Pro On Down Payment: की कीमत सुनकर ही बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि 256GB वैरिएंट की कीमत भारत में 1,34,900 रुपये से शुरू होती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पूरी रकम एक साथ चुकाने की ज़रूरत नहीं. एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट और EMI स्कीम्स को मिलाकर सिर्फ 20 हजार रुपये के आसपास डाउन पेमेंट में भी यह फोन आपका हो सकता है. आइए जानते हैं इसका पूरा तरीका.

पुराना फोन एक्सचेंज करके घटाएं कीमत

अगर आपके पास पुराना iPhone है, तो एक्सचेंज ऑफर आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है. जैसे iPhone 14 Pro को एक्सचेंज करने पर करीब 33,000 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है, साथ में 6,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी जुड़ जाता है. यानी सिर्फ पुराना फोन एक्सचेंज करके ही कीमत का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है.

बैंक कार्ड्स पर मिलता है इंस्टेंट कैशबैक

Axis Bank, ICICI Bank और SBI Card के क्रेडिट कार्ड्स पर iPhone 17 Pro खरीदने पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट स्टोर डिस्काउंट या कैशबैक मिल सकता है. एक्सचेंज और बैंक ऑफर दोनों को मिलाकर टोटल कीमत में अच्छा-खासा फर्क पड़ जाता है.

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जीरो डाउन पेमेंट ईएमआई भी है एक विकल्प

जिनके पास एक्सचेंज के लिए पुराना फोन नहीं है, उनके लिए भी रास्ता खुला है. Piramal Finance जैसी कंपनियां क्रेडिट कार्ड के बिना भी ज़ीरो डाउन पेमेंट EMI की सुविधा देती हैं, जिसमें ब्याज दर करीब 12.09 प्रतिशत सालाना से शुरू होती है. वहीं Bajaj Finance के जरिए भी iPhone 17 Pro को सिर्फ 5,621 रुपये प्रति महीने की EMI पर खरीदा जा सकता है.

एप्पल की अपनी ईएमआई स्कीम भी है मौजूद

Apple की ऑफिसियल वेबसाइट पर भी iPhone 17 Pro के लिए EMI का विकल्प उपलब्ध है, जो एलिजिबल क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर सीधे मिल जाता है. चेकआउट के दौरान अलग अलग इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कंपेयर करके अपने बजट के हिसाब से सबसे सही प्लान चुना जा सकता है.

सारा कैलकुलेशन मिलाकर बनता है सस्ता डील

अगर एक्सचेंज बोनस, बैंक कैशबैक और ज़ीरो डाउन पेमेंट EMI तीनों को साथ जोड़ दिया जाए, तो शुरुआती डाउन पेमेंट 20 हजार रुपये के आसपास आ सकती है, और बाकी रकम आसान मासिक किस्तों में चुकाई जा सकती है. यही वजह है कि अब प्रीमियम iPhone खरीदना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है.

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