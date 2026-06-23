Ceiling Fan या Pedestal Fan! जानें 24 घंटे चलने पर किसकी बिजली खपत है ज्यादा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीलिंग और पेडेस्टल फैन की तुलना, ठंडक और बिजली।

पेडेस्टल फैन सीधी, केंद्रित हवा देता है, अधिक प्रभावी।

सीलिंग फैन पूरे कमरे में समान रूप से हवा फैलाता है।

बीएलडीसी सीलिंग फैन बिजली कम लेता है, बचाता है।

Ceiling Fan Vs Pedestal Fan: गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखने के लिए लोग कई उपाय खोजते हैं. लेकिन पंखा एक आम टेक्नोलॉजी है जिसका लोग गर्मियों में खूब इस्तेमाल करते हैं. पंखा एसी कि तुलना में किफायती भी होता है जिसे आम इंसान भी अपने घरों में लगवा सकता है. लेकिन कई बार लोग मार्केट जाकर सीलिंग फैन और पेडेस्टल फैन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे खरीदने में उनका ज्यादा फायदा है. इतना ही नहीं, लोग अब यह भी चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा बिजली खपत करेगा. आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा बिजती खाता है और किसे खरीदने में आपका फायदा होगा.

24 घंटे चलाने पर कौन खाता है ज्यादा बिजली?

बिजली की खपत के मामले में सीलिंग फैन अक्सर बाजी मार जाता है. एडवांस BLDC सीलिंग फैन आमतौर पर केवल 28 से 35 वॉट बिजली खर्च करते हैं. वहीं ज्यादातर पेडेस्टल फैन अपने डिजाइन और स्पीड के अनुसार लगभग 50 से 70 वॉट तक बिजली खपत कर सकते हैं. अगर पंखे को रोजाना लंबे समय तक चलाना है तो एक अच्छा BLDC सीलिंग फैन बिजली बिल कम करने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप भी बिजली बिल बचाना चाहते हैं तो आपके लिए सीलिंग फैन ही एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

पेडेस्टल फैन के क्या हैं फायदे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेडेस्टल फैन का मकसद एक खास जगह या इंसान को हवा देना होता है. इसकी हवा केंद्रित होती है इसलिए सामने बैठने वाले व्यक्ति को तेज और ठंडी हवा महसूस होती है. ज्यादातर पेडेस्टल फैन में ऑसिलेशन फीचर होता है जिससे वह दाएं-बाएं घूमकर ज्यादा जगह में हवा पहुंचा सकता है. इसे जहां जरूरत हो, वहां आसानी से ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा ये स्टडी रूम, होम ऑफिस, किचन और बालकनी के लिए भी कारगर साबित होता है.

सीलिंग फैन के क्या हैं फायदे?

सीलिंग फैन कमरे की छत पर लगाया जाता है और पूरे कमरे में हवा को एक समान रूप से फैलाने का काम करता है. इसकी वजह से शरीर का पसीना तेजी से सूखता है और इंसान को ठंडक का एहसास होता है. आजकल आने वाले एडवांस BLDC सीलिंग फैन कम बिजली में ज्यादा हवा देने के लिए जाने जाते हैं. यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय घरों में सीलिंग फैन अब भी सबसे फेमश कूलिंग डिवाइस बना हुआ है. सीलिंग फैन पूरे कमरे में एक समान हवा पहुंचाता है. ये एक साथ कई लोगों को आराम देता है. साथ ही इसकी बिजली की खपत भी कम है.

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