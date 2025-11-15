हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTim Cook अगले साल छोड़ सकते हैं Apple का CEO पद, कौन लेगा उनकी जगह? यह नाम सबसे आगे

Tim Cook अगले साल छोड़ सकते हैं Apple का CEO पद, कौन लेगा उनकी जगह? यह नाम सबसे आगे

2011 से ऐप्पल की कमान संभाल रहे टिम कुक अपना पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. वो अगले साल CEO पद छोड़ सकते हैं और जॉन टर्नस उनकी जगह ले सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

एक दशक से अधिक समय से ऐप्पल की कमान संभाल रहे टिम कुक अगले साल CEO पद छोड़ सकते हैं. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर ली है. इसी महीने 65 वर्ष के हुए कुक ने 2011 में स्टीव जॉब्स की जगह कंपनी का पदभार संभाला था. उनके नेतृत्व में कंपनी ने न सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे है बल्कि वैल्यूएशन के मामले में 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा भी पार कर लिया है. 

जनवरी में नए नाम का ऐलान कर सकती है ऐप्पल

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ने कुक के उत्तराधिकारी को कमान सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी का बोर्ड चाहता है कि यह ट्रांजिशन बिना किसी विवाद के पूरा हो जाए और इसके लिए अंदरूनी बैठकें भी होने लगी हैं ताकि कंपनी के स्टॉक और संचालन पर कोई नकारात्मक असर न पड़े. ऐप्पल जनवरी में अपने नए सीईओ के नाम का ऐलान कर सकती है.

कौन ले सकता है कुक की जगह?

हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस को कंपनी का अगला सीईओ बनाया जा सकता है. टर्नस पिछले 24 सालों से ऐप्पल में काम कर रहे हैं और वो कंपनी के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं. आईफोन से लेकर आईपैड और मैकबुक से लेकर ऐप्पल सिलिकॉन तक, ऐप्पल की हर चीज टर्नस या उनकी टीम की नजरों से होकर गुजरती है. टर्नस की उम्र भी उनका साथ दे रही है. वो अभी 50 साल के हैं और ऐप्पल के बाकी सीनियर अधिकारी या तो उम्र में काफी छोटे हैं या कुछ की उम्र रिटायरमेंट के पास पहुंच गई है. ऐसे में टर्नस करीब एक दशक तक ऐप्पल की कमान संभाल सकते हैं

टर्नस ने ही पेश किया था आईफोन एयर

ऐप्पल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज पेश की थी. इसमें टर्नस ने ही आईफोन एयर को पेश किया था. इतना ही नहीं, आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के समय वो लंदन के रिजेंट स्ट्रीट स्टोर में मौजूद थे और आईफोन खरीदने आए ग्राहकों से मिले भी थे. कंपनी में उनकी छवि अच्छी मानी जाती है और टिम कुक को भी उन पर पूरा भरोसा है.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग को सता रहा iPhone 17 का डर, कीमत कम करने के लिए Galaxy S26 में कर सकती है ये बदलाव

Published at : 15 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Tim Cook Apple TECH NEWS John Ternus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget