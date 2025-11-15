(Source: ECI | ABP NEWS)
Tim Cook अगले साल छोड़ सकते हैं Apple का CEO पद, कौन लेगा उनकी जगह? यह नाम सबसे आगे
2011 से ऐप्पल की कमान संभाल रहे टिम कुक अपना पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. वो अगले साल CEO पद छोड़ सकते हैं और जॉन टर्नस उनकी जगह ले सकते हैं.
एक दशक से अधिक समय से ऐप्पल की कमान संभाल रहे टिम कुक अगले साल CEO पद छोड़ सकते हैं. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर ली है. इसी महीने 65 वर्ष के हुए कुक ने 2011 में स्टीव जॉब्स की जगह कंपनी का पदभार संभाला था. उनके नेतृत्व में कंपनी ने न सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे है बल्कि वैल्यूएशन के मामले में 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा भी पार कर लिया है.
जनवरी में नए नाम का ऐलान कर सकती है ऐप्पल
ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ने कुक के उत्तराधिकारी को कमान सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी का बोर्ड चाहता है कि यह ट्रांजिशन बिना किसी विवाद के पूरा हो जाए और इसके लिए अंदरूनी बैठकें भी होने लगी हैं ताकि कंपनी के स्टॉक और संचालन पर कोई नकारात्मक असर न पड़े. ऐप्पल जनवरी में अपने नए सीईओ के नाम का ऐलान कर सकती है.
कौन ले सकता है कुक की जगह?
हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस को कंपनी का अगला सीईओ बनाया जा सकता है. टर्नस पिछले 24 सालों से ऐप्पल में काम कर रहे हैं और वो कंपनी के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं. आईफोन से लेकर आईपैड और मैकबुक से लेकर ऐप्पल सिलिकॉन तक, ऐप्पल की हर चीज टर्नस या उनकी टीम की नजरों से होकर गुजरती है. टर्नस की उम्र भी उनका साथ दे रही है. वो अभी 50 साल के हैं और ऐप्पल के बाकी सीनियर अधिकारी या तो उम्र में काफी छोटे हैं या कुछ की उम्र रिटायरमेंट के पास पहुंच गई है. ऐसे में टर्नस करीब एक दशक तक ऐप्पल की कमान संभाल सकते हैं
टर्नस ने ही पेश किया था आईफोन एयर
ऐप्पल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज पेश की थी. इसमें टर्नस ने ही आईफोन एयर को पेश किया था. इतना ही नहीं, आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के समय वो लंदन के रिजेंट स्ट्रीट स्टोर में मौजूद थे और आईफोन खरीदने आए ग्राहकों से मिले भी थे. कंपनी में उनकी छवि अच्छी मानी जाती है और टिम कुक को भी उन पर पूरा भरोसा है.
