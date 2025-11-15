(Source: ECI | ABP NEWS)
सैमसंग को सता रहा iPhone 17 का डर, कीमत कम करने के लिए Galaxy S26 में कर सकती है ये बदलाव
सैमसंग अगले साल की शुरुआत में गैलेक्सी S26 फोन को लॉन्च करेगी. कंपनी इसे अपग्रेड देना चाहती थी, जिससे इसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन आईफोन 17 की कीमत को देखते हुए अपग्रेड कैंसिल कर दी गई है.
ऐप्पल ने इस साल सितंबर में आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था. महंगाई और कंपोनेंट की बढ़ती लागत के बावजूद इसकी कीमत में इजाफा नहीं किया गया. शानदार अपग्रेड और बेस स्टोरेज बढ़ने के बावजूद अमेरिका में यह 799 डॉलर में बेचा जा रहा है. सैमसंग को इस आईफोन और इसकी कीमत के कारण अपना प्लान बदलना पड़ा है. आइए जानते हैं कि आईफोन 17 से सैमसंग को प्लानिंग क्यों बदलनी पड़ी.
अपग्रेड के कारण महंगा हो रहा था गैलेक्सी S26
सैमसंग अगले साल की शुरुआत में गैलेक्सी S26 सीरीज को लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज के स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 में कंपनी कई अपग्रेड देना और इस फोन को S25 की तुलना में 0.3mm पतला बनाना चाह रही थी. साथ ही वह इसमें मौजूदा मॉडल की 4,000mAh बैटरी को रिप्लेस कर 4,900mAh का बैटरी पैक देना चाहती थी. इन सारी अपग्रेड्स के कारण मॉडल की कीमत बढ़ रही थी. सैमसंग को यह लगा कि अगर अपने स्टैंडर्ड मॉडल को महंगा रखती है तो यह आईफोन 17 के मुकाबले पिछड़ सकता है.
सैमसंग ने कर दिया यह बदलाव
आईफोन 17 के बराबर कीमत रखने के लिए सैमसंग ने अपकमिंग फोन के कई फीचर कम करने का फैसला किया है. अब कंपनी इसकी थिकनेस कम नहीं करेगी. साथ ही इसमें पहले की प्लानिंग को छोड़कर 4,300mAh का बैटरी पैक दिया जाएगा. इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस देने की प्लानिंग भी रद्द कर दी है.
कीमत कम रखना होगा चुनौती
अपग्रेड में कटौती के बावजूद सैमसंग के लिए गैलेक्सी S26 की कीमत को कम रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कंपोनेंट कोस्ट और महंगी स्टोरेज के कारण सैमसंग को इस फोन पर ज्यादा लागत आएगी. इसके अलावा क्वालकॉम की फ्लैगशिप चिप के लिए कंपनी को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है. ऐसे में यह देखना होगा कि कंपनी कैसे कीमत कम रखने की इस चुनौती से पार पाती है.
ये भी पढ़ें-
स्मार्टफोन बन जाएंगे पावरहाउस! यह कंपनी लाएगी 9,000mAh बैटरी वाला फोन, जानें कब होगा लॉन्च
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL