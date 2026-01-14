आपके फोन की बैटरी पी रही हैं ये सेटिंग्स, आज ही नहीं बदली तो बना रहेगा बार-बार चार्जिंग का झंझट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ सालों में एंड्रॉयड स्मार्टफोन ज्यादा पावरफुल और कैपेबल हो गए हैं. अब इनमें बड़े डिस्प्ले मिलने लगे हैं, जिससे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. नतीजा यह हुआ कि कंपनियों ने बड़े बैटरी पैक और फास्ट चार्जिंग जैसे ऑप्शन देने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी बैटरी को बार-बार चार्ज करना पड़ता है. अगर आप भी ऐसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ सेटिंग्स जिम्मेदार हो सकती हैं. इन्हें चेंज कर आप बैटरी को लंबा चला सकते हैं.

बैटरी बचाने के लिए बदलें ये सेटिंग्स

बैकग्राउंड एक्टिविटी को करें रेस्ट्रिक्ट- आपके फोन में बाई डिफॉल्ट कई ऐप्स बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं. आप भले ही उन्हें यूज न कर रहे हों, लेकिन ये सर्वर से डेटा सिंक करती रहती हैं. इससे फोन की बैटरी पर लोड पड़ता है और यह जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है. इनमें से कुछ ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी आप बंद कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर बैटरी ऑप्शन पर जाएं और रेस्ट्रिक्टेड पर टैप करें. यहां आप गैर-जरूरी ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर सकते हैं.

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को करें बंद- ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट वाले फीचर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे बैटरी पर बहुत असर पड़ता है. ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले में स्क्रीन कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होती, जिससे बैटरी लाइफ कम होती जाती है. अगर आपको जरूरत नहीं है तो ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को बंद करने के साथ आप कम रिफ्रेश रेट पर भी स्विच कर सकते हैं. इससे बैटरी ज्यादा चलेगी.

लोकेशन ट्रैकिंग को करें बंद- लोकेशन सर्विस को सबसे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. कई ऐप्स बिना जरूरत के भी लोकेशन एक्सेस की डिमांड करती हैं. जब आप किसी ऐप को लोकेशन एक्सेस Allow कर देते हैं तो यह GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ और दूसरे सेंसर से आपको ट्रैक करती है. इससे बैटरी को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे वह जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. इसलिए जरूरी न होने पर आप लोकेशन ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं.

