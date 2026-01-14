हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके फोन की बैटरी पी रही हैं ये सेटिंग्स, आज ही नहीं बदली तो बना रहेगा बार-बार चार्जिंग का झंझट

आपके फोन की बैटरी पी रही हैं ये सेटिंग्स, आज ही नहीं बदली तो बना रहेगा बार-बार चार्जिंग का झंझट

अगर कम यूज के बाद भी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ सेटिंग्स बदलने की जरूरत है. बैकग्राउंड एक्टिविटी को लिमिट और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सेटिंग्स को चेंज कर बैटरी को लंबा चलाया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jan 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पिछले कुछ सालों में एंड्रॉयड स्मार्टफोन ज्यादा पावरफुल और कैपेबल हो गए हैं. अब इनमें बड़े डिस्प्ले मिलने लगे हैं, जिससे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. नतीजा यह हुआ कि कंपनियों ने बड़े बैटरी पैक और फास्ट चार्जिंग जैसे ऑप्शन देने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी बैटरी को बार-बार चार्ज करना पड़ता है. अगर आप भी ऐसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ सेटिंग्स जिम्मेदार हो सकती हैं. इन्हें चेंज कर आप बैटरी को लंबा चला सकते हैं.

बैटरी बचाने के लिए बदलें ये सेटिंग्स

बैकग्राउंड एक्टिविटी को करें रेस्ट्रिक्ट- आपके फोन में बाई डिफॉल्ट कई ऐप्स बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं. आप भले ही उन्हें यूज न कर रहे हों, लेकिन ये सर्वर से डेटा सिंक करती रहती हैं. इससे फोन की बैटरी पर लोड पड़ता है और यह जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है. इनमें से कुछ ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी आप बंद कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर बैटरी ऑप्शन पर जाएं और रेस्ट्रिक्टेड पर टैप करें. यहां आप गैर-जरूरी ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर सकते हैं.

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को करें बंद- ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट वाले फीचर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे बैटरी पर बहुत असर पड़ता है. ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले में स्क्रीन कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होती, जिससे बैटरी लाइफ कम होती जाती है. अगर आपको जरूरत नहीं है तो ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को बंद करने के साथ आप कम रिफ्रेश रेट पर भी स्विच कर सकते हैं. इससे बैटरी ज्यादा चलेगी.

लोकेशन ट्रैकिंग को करें बंद- लोकेशन सर्विस को सबसे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. कई ऐप्स बिना जरूरत के भी लोकेशन एक्सेस की डिमांड करती हैं. जब आप किसी ऐप को लोकेशन एक्सेस Allow कर देते हैं तो यह GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ और दूसरे सेंसर से आपको ट्रैक करती है. इससे बैटरी को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे वह जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. इसलिए जरूरी न होने पर आप लोकेशन ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Galaxy S25 Ultra के मुकाबले इन मामलों में बेहतर होगा S26 Ultra, डिजाइन से लेकर कैमरा तक में मिलेंगी अपग्रेड्स

Published at : 14 Jan 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks Battery Tips TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
यूटिलिटी
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget