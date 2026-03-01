धुरंधर फेम सौम्या टंडन ने खोला फिटनेस का राज, कहा- प्रेग्नेंसी हो या चोट लगे...

टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' की 'गोरी मैम' यानी सौम्या टंडन इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रही हैं. इसी खुशी के बीच उन्होंने अपने फैंस के लिए एक बेहद इंस्पायरिंग मैसेज भी दिया है. सौम्या का कहना है कि फिटनेस कोई ऐसा काम नहीं जो बीच में छोड़ दिया जाए बल्कि ये खुद के लिए जिंदगी भर का कमिटमेंट है. उन्होंने खासकर महिलाओं को ये कहा कि हालात कैसे भी हों अपने शरीर का ख्याल रखना कभी बंद नहीं करना चाहिए.

फिटनेस जर्नी और सोशल मीडिया पोस्ट

सौम्या ने सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वे एरियल योग, प्लैंक्स, TRX वर्कआउट और पिलाटेस करती नजर आ रही हैं. अपनी फिटनेस जर्नी पर बात करते हुए उन्होंने लिखा कि सालों से योग, पिलाटेस और वेट ट्रेनिंग उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, 'कभी मत रुकिए. चाहे घुटने की चोट हो, प्रेग्नेंसी हो या साइटिका, कैसी भी कंडीशन हो, बस लगे रहिए. आपका शरीर दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है.' सौम्या ने महिलाओं को वेट लिफ्टिंग करने की भी सलाह दी है.

मॉडलिंग से करियर की शुरुआत

सौम्या टंडन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. साल 2006 में वो फेमिना कवर गर्ल की फर्स्ट रनर-अप रही थीं. इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है. जैसे 2008 का अफगान सीरियल 'खुशी', जिसमें उन्होंने एक अफगान महिला डॉक्टर का लीड रोल निभाया था. बड़े पर्दे पर उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' में करीना कपूर की बहन 'रूप' के किरदार से पहचान मिली थी.

View this post on Instagram A post shared by Saumya Tandon (@saumyas_world_)

टीवी की दुनिया में 'गोरी मैम'

साल 2015 में सौम्या कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' से जुड़ी थी. यहां उनका अनीता भाभी का किरदार जिसे लोग प्यार से 'गोरी मैम' कहते हैं. घर-घर में पसंद किया गया था. इस रोल ने उन्हें टीवी की दुनिया में खास पहचान दिलाई थी. और उनके फैंस उनकी फिटनेस और स्टाइल दोनों के दीवाने हो गए।

फिल्म 'धुरंधर' और महत्वपूर्ण किरदार

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में सौम्या ने रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाया था. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं. ये फिल्म असली घटनाओं और भारत की खुफिया एजेंसी RAW द्वारा किए गए मिशनों जैसे 'ऑपरेशन लयारी' और 2008 के मुंबई हमलों पर आधारित है. साथ ही फिल्म में मानव गोहिल, सारा अर्जुन और गौरव गेरा भी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए है.