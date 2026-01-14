Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग अगले महीने अपनी गैलेक्सी S26 लाइनअप को लॉन्च करेगी. आमतौर पर कंपनी जनवरी में अपनी फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करती है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो गई है. इससे लोगों के इंतजार के साथ-साथ उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. अब तक सामने आई लीक्स से पता चलता है कि नई सीरीज में दमदार फीचर्स मिलने वाले हैं. आज जानते हैं कि Galaxy S26 Ultra में S25 Ultra के मुकाबले क्या-क्या बड़ी अपग्रेड्स मिलने वाली हैं.

इन मामलों में बेहतर होगा Galaxy S26 Ultra

डिजाइन- सैमसंग ने S22 Ultra के बाद से अपने फ्लैगशिप मॉडल के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है. इस साल कंपनी S26 Ultra को नए डिजाइन के साथ उतार सकती है. इसमें Z Fold 7 की तरह यूनिफाईड कैमरा मॉड्यूल मिलेगा और इसके कॉर्नर भी मौजूद मॉडल की तुलना में ज्यादा राउंड होंगे.

परफॉर्मेंस- परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने इस बार क्वालकॉम के प्रोसेसर की जगह अपना Exynos 2600 चिपसेट यूज करने का फैसला किया है. यह पहला स्मार्टफोन प्रोसेसर है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है और इससे परफॉर्मेंस के साथ-साथ एफिशिएंसी भी बेहतर होगी.

डिस्प्ले- S26 Ultra पहला ऐसा फोन होगा, जिसमें सैमसंग अपना नया M14 OLED डिस्प्ले यूज करेगी. कंपनी का कहना है कि यह ब्राइटर विजुअल्स देने के साथ-साथ एनर्जी एफिशिएंट होगा और इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी. साथ ही सैमसंग इस पूरी लाइनअप में प्राइवेसी डिस्प्ले भी देगी, जिससे यूजर के अलावा उसके आसपास बैठे लोग स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को नहीं देख पाएंगे.

कैमरा- S26 Ultra में मौजूदा मॉडल की तरह 200MP प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन यह इम्प्रूवमेंट्स के साथ आएगा. सैमंसग अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल में बेहतर इमेज प्रोसेसिंग देगी, जिससे फोटोज में स्किन टोन और कलर एक्यूरेसी अच्छी होगी.

चार्जिंग- S26 Ultra में S25 Ultra वाली 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, लेकिन इसका ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव किया जाएगा. चार्जिंग के मामले में इसे बड़ी अपडेट मिलेगी और यह 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. वायरलेस चार्जिंग के लिए इसे Qi2 सपोर्ट भी दिया जा सकता है.

