Galaxy S25 Ultra के मुकाबले इन मामलों में बेहतर होगा S26 Ultra, डिजाइन से लेकर कैमरा तक में मिलेंगी अपग्रेड्स

सैमसंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में गैलेक्सी S26 लाइनअप को लॉन्च करेगी. इसके फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra में कई शानदार अपग्रेड्स मिलने वाली है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jan 2026 07:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग अगले महीने अपनी गैलेक्सी S26 लाइनअप को लॉन्च करेगी. आमतौर पर कंपनी जनवरी में अपनी फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करती है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो गई है. इससे लोगों के इंतजार के साथ-साथ उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. अब तक सामने आई लीक्स से पता चलता है कि नई सीरीज में दमदार फीचर्स मिलने वाले हैं. आज जानते हैं कि Galaxy S26 Ultra में S25 Ultra के मुकाबले क्या-क्या बड़ी अपग्रेड्स मिलने वाली हैं.

इन मामलों में बेहतर होगा Galaxy S26 Ultra

डिजाइन- सैमसंग ने S22 Ultra के बाद से अपने फ्लैगशिप मॉडल के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है. इस साल कंपनी S26 Ultra को नए डिजाइन के साथ उतार सकती है. इसमें Z Fold 7 की तरह यूनिफाईड कैमरा मॉड्यूल मिलेगा और इसके कॉर्नर भी मौजूद मॉडल की तुलना में ज्यादा राउंड होंगे.

परफॉर्मेंस- परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने इस बार क्वालकॉम के प्रोसेसर की जगह अपना Exynos 2600 चिपसेट यूज करने का फैसला किया है. यह पहला स्मार्टफोन प्रोसेसर है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है और इससे परफॉर्मेंस के साथ-साथ एफिशिएंसी भी बेहतर होगी.

डिस्प्ले- S26 Ultra पहला ऐसा फोन होगा, जिसमें सैमसंग अपना नया M14 OLED डिस्प्ले यूज करेगी. कंपनी का कहना है कि यह ब्राइटर विजुअल्स देने के साथ-साथ एनर्जी एफिशिएंट होगा और इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी. साथ ही सैमसंग इस पूरी लाइनअप में प्राइवेसी डिस्प्ले भी देगी, जिससे यूजर के अलावा उसके आसपास बैठे लोग स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को नहीं देख पाएंगे. 

कैमरा- S26 Ultra में मौजूदा मॉडल की तरह 200MP प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन यह इम्प्रूवमेंट्स के साथ आएगा. सैमंसग अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल में बेहतर इमेज प्रोसेसिंग देगी, जिससे फोटोज में स्किन टोन और कलर एक्यूरेसी अच्छी होगी.

चार्जिंग- S26 Ultra में S25 Ultra वाली 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, लेकिन इसका ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव किया जाएगा. चार्जिंग के मामले में इसे बड़ी अपडेट मिलेगी और यह 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. वायरलेस चार्जिंग के लिए इसे Qi2 सपोर्ट भी दिया जा सकता है.

धमाल मचाने की तैयारी में OpenAI, इयरफोन की शेप में लाएगी मिनी कंप्यूटर, एयरपॉड्स का छूटेगा पसीना

Published at : 14 Jan 2026 07:35 AM (IST)
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Series
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 40: ‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
फोटो गैलरी

विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 40: ‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
जनरल नॉलेज
BMC Elections 2026: यह है भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी, जानें करोड़ों के बजट को कैसे खर्च करती है मुंबई की बीएमसी?
एग्रीकल्चर
PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
