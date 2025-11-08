ऐसे यूज कर रहे हैं तो जल्दी खराब हो जाएगा फोन, भूलकर भी न करें ये गलतियां

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐसे यूज कर रहे हैं तो जल्दी खराब हो जाएगा फोन, भूलकर भी न करें ये गलतियां

स्मार्टफोन की हैंडलिंग और केयरिंग के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जरा-सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है और आपका फोन काम करना बंद कर देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

फोन हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है. किचन में खाना बनाते समय से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक यह हर समय साथ रहता है. ऐसे में कई बार इसकी हैंडलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. जल्दबाजी में इसे कहीं भी रख दिया जाता है या इसका यूज करते समय कई और बातों का ध्यान नहीं रखा जाता. लंबे समय तक हैंडलिंग में लापरवाही से फोन खराब हो सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन जगहों पर फोन को रखने से बचना चाहिए और इसे कैसे हैंडल किया जाना चाहिए.

सुरक्षित नहीं है किचन में फोन रखना

कई लोग खाना बनाते समय रेसिपी देखने के लिए फोन को किचन में रख लेते हैं. किचन में फोन रखना सुरक्षित नहीं है. दरअसल, किचन में खाना बनाते समय तापमान बढ़ जाता है और यह फोन की बैटरी के लिए खतरनाक है. ऐप्पल जैसी कंपनी ने साफ तौर पर वार्निंग दी है कि आईफोन को 35 डिग्री से अधिक के तापमान से अधिक वाली जगहों पर यूज नहीं करना चाहिए. किचन में कई मौकों पर इससे ज्यादा ही तापमान हो जाता है.

पिछली जेब में भूलकर भी न रखें फोन

कई लोग आदतन जींस की पिछली पॉकेट में फोन रखते हैं. आपके लिए इस पॉकेट से फोन निकालना जितना आसान है, उतना ही आसान किसी चोर या दूसरे व्यक्ति के लिए है. इस पॉकेट में रखे फोन के चोरी होने का ज्यादा खतरा रहता है. साथ ही अगर आप भूलवश बैठ जाते हैं तो जेब में रखा फोन मुड़ सकता है. इसलिए फोन को हमेशा फ्रंट या साइड पॉकेट में रखें.

पब्लिक चार्जिंग स्पॉट पर रखें ध्यान

रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर पब्लिक चार्जिंग स्पॉट बने होते हैं, जो इमरजेंसी में बड़े काम आते हैं. ऐसे स्पॉट पर फोन चार्जिंग करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है. दरअसल, ये चार्जिंग पोर्ट्स लगातार यूज में रहते हैं, जिससे इनके डैमेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं या इनमें वॉल्टेज की दिक्कत होती है. इससे फोन का चार्जिंग पोर्ट या इंटरनल पार्ट्स खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

