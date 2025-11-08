हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro मॉडल्स में मिल सकता है ट्रांसपेरेंट रियर कवर, डिजाइन को लेकर ऐप्पल की प्लानिंग हुई लीक

iPhone 18 Pro मॉडल्स में मिल सकता है ट्रांसपेरेंट रियर कवर, डिजाइन को लेकर ऐप्पल की प्लानिंग हुई लीक

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च करेगी. ताजा लीक में बताया गया है कि इन मॉडल्स के रियर कवर को ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है. साथ ही इनमें पंच होल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 07:29 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च कर सकती है. अभी इसकी लॉन्चिंग में लंबा समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही है. अब एक ताजा लीक में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के रियर लुक और दूसरे कई फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आई है. इसके मुताबिक, अपकमिंग प्रो मॉडल्स के रियर कवर पर नथिंग फोन की तरह ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलुसेंट लुक मिल सकता है. इसके अलावा डिस्प्ले को लेकर भी नई अपडेट मिली है. 

नए लुक में आ सकता है रियर कवर

डिजिटल चैट स्टेशन की एक पोस्ट के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में ट्रांसपेरेंट रियर कवर देने पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं आई है कि यह कितना ट्रांसपेरेंट होगा और क्या इससे इंटरनल पार्ट्स नजर आएगा. अगर ऐसा होता है तो यह ऐप्पल का काफी बोल्ड फैसला होगा. दरअसल, कंपनी आईफोन के लुक को लेकर काफी सीरियस रहती है. हालिया समय में कंपनी ने कुछ ब्राइट कलर लॉन्च किए हैं, लेकिन ज्यादातर समय वह प्रोफेशनल लुक को मैंटेन करके चलती है.

पंच होल डिस्प्ले पर भी चल रहा विचार

ऐप्पल अपकमिंग आईफोन में डायनामिक आईलैंड वाले नॉच को छोटा कर उसकी जगह पंच होल डिस्प्ले दे सकती है. इसके लिए कंपनी होल इन एक्टिव एरिया टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है. इसमें ज्यादा स्पेस लिए बिना फ्रंट कैमरा को सीधे OLED डिस्प्ले में प्लेस कर दिया जाता है. इससे पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अपकमिंग आईफोन में डायनामिक आईलैंड को छोटा करने के लिए अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी का यूज किया जाएगा. हालांकि, ताजा लीक्स में इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है.

फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल शामिल नहीं होगा और इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. अगले साल आने वाली सीरीज में आईफोन एयर 2, आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन हो सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-

इस देश में AI चैटबॉट्स के प्यार में पागल हो रहे हैं लोग, स्टडी में सामने आई हैरान कर देने वाली जानकारी

Published at : 08 Nov 2025 07:29 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 Series Iphone 18 Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Constipation Relief: कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget