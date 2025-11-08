Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च कर सकती है. अभी इसकी लॉन्चिंग में लंबा समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही है. अब एक ताजा लीक में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के रियर लुक और दूसरे कई फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आई है. इसके मुताबिक, अपकमिंग प्रो मॉडल्स के रियर कवर पर नथिंग फोन की तरह ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलुसेंट लुक मिल सकता है. इसके अलावा डिस्प्ले को लेकर भी नई अपडेट मिली है.

नए लुक में आ सकता है रियर कवर

डिजिटल चैट स्टेशन की एक पोस्ट के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में ट्रांसपेरेंट रियर कवर देने पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं आई है कि यह कितना ट्रांसपेरेंट होगा और क्या इससे इंटरनल पार्ट्स नजर आएगा. अगर ऐसा होता है तो यह ऐप्पल का काफी बोल्ड फैसला होगा. दरअसल, कंपनी आईफोन के लुक को लेकर काफी सीरियस रहती है. हालिया समय में कंपनी ने कुछ ब्राइट कलर लॉन्च किए हैं, लेकिन ज्यादातर समय वह प्रोफेशनल लुक को मैंटेन करके चलती है.

पंच होल डिस्प्ले पर भी चल रहा विचार

ऐप्पल अपकमिंग आईफोन में डायनामिक आईलैंड वाले नॉच को छोटा कर उसकी जगह पंच होल डिस्प्ले दे सकती है. इसके लिए कंपनी होल इन एक्टिव एरिया टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है. इसमें ज्यादा स्पेस लिए बिना फ्रंट कैमरा को सीधे OLED डिस्प्ले में प्लेस कर दिया जाता है. इससे पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अपकमिंग आईफोन में डायनामिक आईलैंड को छोटा करने के लिए अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी का यूज किया जाएगा. हालांकि, ताजा लीक्स में इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है.

फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी. इसमें स्टैंडर्ड मॉडल शामिल नहीं होगा और इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. अगले साल आने वाली सीरीज में आईफोन एयर 2, आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

इस देश में AI चैटबॉट्स के प्यार में पागल हो रहे हैं लोग, स्टडी में सामने आई हैरान कर देने वाली जानकारी