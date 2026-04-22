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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ AC नहीं, ये गैजेट्स भी गर्मी में बन सकते हैं टाइम बम! छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा

सिर्फ AC नहीं, ये गैजेट्स भी गर्मी में बन सकते हैं टाइम बम! छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा

Tech Tips: ओवरहीटिंग की स्थिति में फोन स्लो हो सकता है, बैटरी फूल सकती है या अचानक बंद हो सकता है. लैपटॉप में भी यही समस्या देखने को मिलती है जहां हीट बढ़ने पर सिस्टम हैंग होने लगता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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  • चार्जिंग के दौरान डिवाइस का इस्तेमाल न करें, ओरिजिनल चार्जर का प्रयोग करें।

Tech Tips: तेज गर्मी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी चुनौती बन जाती है. आमतौर पर लोग एसी पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रीजर, बैटरी और इन्वर्टर जैसे उपकरण भी इस मौसम में जोखिम भरे साबित हो सकते हैं. थोड़ी सी लापरवाही इन डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है.

स्मार्टफोन और लैपटॉप

गर्मी के दिनों में स्मार्टफोन और लैपटॉप जल्दी गर्म हो जाते हैं. ज्यादा इस्तेमाल या चार्जिंग के दौरान भारी ऐप्स चलाना इनकी बैटरी और प्रोसेसर पर दबाव बढ़ा देता है. ओवरहीटिंग की स्थिति में फोन स्लो हो सकता है, बैटरी फूल सकती है या अचानक बंद हो सकता है. लैपटॉप में भी यही समस्या देखने को मिलती है जहां हीट बढ़ने पर सिस्टम हैंग होने लगता है या हार्डवेयर डैमेज हो सकता है. इसलिए इन्हें ठंडी और हवादार जगह पर इस्तेमाल करना जरूरी है.

फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर

गर्मी में फ्रिज और फ्रीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है जिससे ये लगातार काम करते रहते हैं. अगर इनके पीछे की कॉइल्स पर धूल जमा हो या वेंटिलेशन सही न हो तो ये ज्यादा गर्म हो सकते हैं. इससे न सिर्फ बिजली की खपत बढ़ती है बल्कि कंप्रेसर खराब होने का खतरा भी रहता है. इसलिए समय-समय पर सफाई और सही जगह पर इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी है.

बैटरी और इन्वर्टर

घर में इस्तेमाल होने वाली इन्वर्टर बैटरी भी गर्मी में ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. ज्यादा तापमान में बैटरी ओवरहीट हो सकती है जिससे गैस निकलने या लीकेज का खतरा रहता है. अगर बैटरी की मेंटेनेंस सही तरीके से न की जाए तो यह आग लगने जैसी गंभीर घटना का कारण भी बन सकती है. इसलिए बैटरी को ठंडी जगह पर रखना और नियमित रूप से उसका पानी व कनेक्शन चेक करना जरूरी है.

चार्जिंग के दौरान रखें खास ध्यान

गर्मी में डिवाइस चार्ज करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है. कई लोग फोन या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे हीट और बढ़ जाती है. साथ ही, सस्ते या नकली चार्जर का इस्तेमाल भी खतरे को बढ़ा सकता है.

हमेशा ओरिजिनल एक्सेसरी का इस्तेमाल करें और चार्जिंग के दौरान डिवाइस को ज्यादा कवर या कपड़े से ढककर न रखें. गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सही इस्तेमाल और देखभाल बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी जैसे सही वेंटिलेशन, समय-समय पर सफाई और ओवरयूज से बचाव आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है.

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Published at : 22 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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