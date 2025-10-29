हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2030 तक गायब हो जाएंगी ये रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी! जिनके बिना आज जिंदगी अधूरी लगती है

2030 तक गायब हो जाएंगी ये रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी! जिनके बिना आज जिंदगी अधूरी लगती है

Technology by 2030: टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है. जो चीज़ें आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं, वही कुछ सालों बाद इतिहास बन सकती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Oct 2025 11:06 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Technology by 2030: टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है. जो चीज़ें आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं, वही कुछ सालों बाद इतिहास बन सकती हैं. जैसे एक समय पर पेजर, फ्लॉपी डिस्क और ब्लैकबेरी फोन हमारे रोजमर्रा के साथी हुआ करते थे लेकिन आज वो सिर्फ यादों में रह गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक कई ऐसी टेक्नोलॉजी भी खत्म हो सकती हैं जिन्हें हम आज हर दिन इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं कौन-सी तकनीकें जल्द ही इतिहास बनने की कगार पर हैं.

यूएसबी ड्राइव और मेमोरी कार्ड

कभी डेटा ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका मानी जाने वाली यूएसबी ड्राइव और मेमोरी कार्ड अब धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो रही हैं. क्लाउड स्टोरेज और हाई-स्पीड इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से लोग अब Google Drive, OneDrive या iCloud जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. 2030 तक ये डिवाइस लगभग गायब हो सकती हैं क्योंकि डेटा ट्रांसफर और बैकअप अब पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा.

टीवी रिमोट कंट्रोल

आज लगभग हर घर में रिमोट कंट्रोल टीवी के साथ जुड़ा होता है लेकिन आने वाले वर्षों में स्मार्ट वॉयस असिस्टेंट और मोबाइल ऐप्स इसकी जगह ले लेंगे. अब टीवी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ Hey Google या Alexa बोलना ही काफी है. 2030 तक पारंपरिक रिमोट कंट्रोल बीते ज़माने की चीज़ बन सकता है.

पासवर्ड सिस्टम

पासवर्ड याद रखना आज सबसे मुश्किल कामों में से एक है. लेकिन अब बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट स्कैन जैसी तकनीकें पासवर्ड का विकल्प बन चुकी हैं. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले पांच से सात सालों में पासवर्ड की जगह पूरी तरह बायोमेट्रिक सिस्टम ले सकता है.

फिजिकल डेबिट और क्रेडिट कार्ड

UPI, डिजिटल वॉलेट्स और स्मार्टवॉच पेमेंट्स के बढ़ते ट्रेंड के चलते आने वाले समय में प्लास्टिक कार्ड्स का चलन खत्म हो सकता है. लोग अब केवल अपने फोन या वॉच से पेमेंट कर रहे हैं. 2030 तक बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होने की संभावना है.

वायर्ड ईयरफोन

ब्लूटूथ और वायरलेस ऑडियो डिवाइस ने लोगों की पसंद पूरी तरह बदल दी है. Apple और अन्य कंपनियों ने पहले ही वायर्ड ईयरफोन का विकल्प हटाना शुरू कर दिया है. आने वाले समय में ये पूरी तरह बाजार से गायब हो सकते हैं क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी अब तेज़, सस्ती और सुविधाजनक हो चुकी है.

Embed widget