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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन! एक झटके में दुश्मन हो जाता है तबाह

ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन! एक झटके में दुश्मन हो जाता है तबाह

World’s Dangerous Drones: आज के समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसमें ड्रोन तकनीक सबसे अहम भूमिका निभा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Mar 2026 01:59 PM (IST)
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World’s Dangerous Drones: आज के समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसमें ड्रोन तकनीक सबसे अहम भूमिका निभा रही है. बिना पायलट के उड़ने वाले ये हथियार दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक निशाना साध सकते हैं. यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब खतरनाक और अत्याधुनिक ड्रोन बनाने की होड़ में जुटे हैं.

सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा है?

दुनिया के सबसे घातक ड्रोन की बात करें तो MQ-9 Reaper का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इसे अमेरिका ने विकसित किया है और यह अपनी ताकत, लंबी रेंज और घातक हमले की क्षमता के लिए जाना जाता है. यह ड्रोन हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता है और कई घंटों तक हवा में रहकर दुश्मन पर नजर बनाए रखता है.

कैसे करता है हमला?

MQ-9 Reaper सिर्फ निगरानी ही नहीं, बल्कि हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हेलफायर मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं जो टारगेट को बेहद सटीकता से तबाह कर देते हैं. इसकी खासियत यह है कि यह ऊपर से चुपचाप निगरानी करता रहता है और सही समय पर अचानक हमला कर देता है जिससे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता.

क्यों है इतना खतरनाक?

इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी सटीकता और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता है. यह 24 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों के जरिए हर छोटी हरकत पर नजर रखता है. इसके अलावा, इसे दूर बैठकर ऑपरेट किया जाता है जिससे सैनिकों की जान को खतरा नहीं होता.

युद्ध की दिशा बदल रही तकनीक

ड्रोन जैसे MQ-9 Reaper ने युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि आसमान से भी लड़ी जा रही है. भविष्य में और भी ज्यादा एडवांस ड्रोन देखने को मिल सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खुद फैसले लेने में सक्षम होंगे.

क्या बढ़ रहा है खतरा?

जहां एक तरफ ये ड्रोन सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं वहीं दूसरी तरफ इनका गलत इस्तेमाल भी बड़ा खतरा बन सकता है. अगर ऐसी तकनीक गलत हाथों में चली जाए तो इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है. दुनिया के ये खतरनाक ड्रोन युद्ध को पहले से ज्यादा तेज, सटीक और घातक बना रहे हैं जिससे आने वाले समय में लड़ाई का पूरा अंदाज बदल सकता है.

तुर्की का घातक ड्रोन

आधुनिक युद्ध में Bayraktar TB2 ने अपनी खास पहचान बनाई है. तुर्की द्वारा विकसित यह ड्रोन कई युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी सटीक हमले की क्षमता के लिए जाना जाता है. यह ड्रोन लंबे समय तक हवा में रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और सही समय पर मिसाइल से हमला करता है.

इसकी खास बात यह है कि यह अपेक्षाकृत सस्ता होने के बावजूद बेहद प्रभावी है. यही वजह है कि कई देश इसे अपनी सेना में शामिल कर चुके हैं. छोटे आकार के बावजूद इसकी मारक क्षमता दुश्मन के टैंकों और सैन्य ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकती है.

चीन का खतरनाक ड्रोन

चीन भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका Wing Loong II दुनिया के खतरनाक ड्रोन में गिना जाता है. यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और इसमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं.

Wing Loong II की सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टी-रोल क्षमता है यानी यह निगरानी और हमला दोनों काम एक साथ कर सकता है. इसमें हाईटेक सेंसर और कैमरे लगे होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक करते हैं.

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Published at : 21 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Drones TECH NEWS HINDI MQ9 Reaper
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